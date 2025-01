Syyskuussa 60 vuotta täyttävää Didrichsenin taidemuseota juhlitaan koko vuosi

IN ENGLISH BELOW

Didrichsenin taidemuseo teki kävijäennätyksensä vuonna 2024 – museossa vieraili yli 90 000 henkeä. Ennätys on hieno lähtölaukaus museon 60-vuotisjuhlavuodelle 2025. Juhlavuoden ohjelmaa järjestetään tammikuusta joulukuuhun. Näyttelyt nostavat esiin museolle tärkeitä teemoja – ohjelmassa korostuvat niin taiteilijayhteistyö ja taiteen tukeminen kuin Didrichsenin taidekokoelman vuoropuhelu aikalaiskokoelmien kanssa.

Helsinki-päivänä 12.6.2025 vietetään Didrichsenin taidemuseo 60 vuotta -näyttelyn avajaisia ja paljastetaan uusi teos museon veistospuistossa. Taiteilijan nimi julkistetaan samassa yhteydessä, ja hän osallistuu tapahtumaan. Yhteistyössä ulkomaisten tahojen kanssa toteutettu veistoshanke on ollut vuosien mittainen projekti, ja toiveena on, että teoksesta tulisi Kuusisaaren maamerkki. Teos kunnioittaa museon perustajien Gunnar ja Marie-Louise Didrichsenin taiteen hyväksi tekemää työtä.

Yksityiskokoelmasta museoksi

Gunnar (1903–1992) ja Marie-Louise (1913–1988) Didrichsen perustivat Didrichsenin taidemuseon vuonna 1965. Yhteisen intohimon jakanut pariskunta kartutti merkittävää taidekokoelmaa 1940-luvulta alkaen. Taidehankinnat ilmensivät pariskunnan muovautuvaa taidemakua ja heijastelivat taidekentän muutoksia. Ajatus taidekokoelman säätiöittämisestä syntyi 1960-luvulle tultaessa – kokoelman säilyvyys ja saavutettavuus haluttiin taata. Didrichsenien nimeä kantava taidesäätiö perustettiin vuonna 1963, ja Didrichsenin taidemuseo aloitti toimintansa kaksi vuotta myöhemmin.

Näyttelyohjelmassa luontokokemuksia, modernismia ja veistoksellista nykytaidetta

8.2.–1.6.2025 Maailmanranta – Reidar Särestöniemi 100 vuotta

Reidar Särestöniemen syntymästä tulee 14. toukokuuta kuluneeksi 100 vuotta. Didrichsenin kevään avaa odotettu Särestöniemi-näyttely, joka esittelee taiteilijan tuotantoa tämän erityisen luontosuhteen kautta. Särestöniemi samastui eläimiin, eli vahvasti vuodenkierron mukana ja tuki luonnonsuojelupyrkimyksiä. Näyttelyn teokset ovat Didrichsenin taidemuseon kokoelmasta sekä suomalaisista julkisista ja yksityisistä kokoelmista.

12.6.–28.9.2025 Didrichsenin taidemuseo 60 vuotta

Kesän juhlanäyttely esittelee modernismia Didrichsenin taidemuseon kokoelmassa. Näyttely heijastaa kansainvälisen ja kotimaisen modernismin keskeistä merkitystä kokoelman synnyssä. Läpileikkauksessa edustettuna ovat mm. Alexander Calder, Yves Klein, Wassily Kandinsky, Henry Moore, Ahti Lavonen ja Helene Schjerfbeck. Kokoelman teosten rinnalla nähdään valikoima taidelainoja koti- ja ulkomaisista modernin taiteen kokoelmista. Ne asettuvat vuoropuheluun Didrichsenin teosten kanssa – kokoelma näyttäytyy elämyksellisenä osana taiteen tarinaa.

17.10.2025–25.1.2026 Pro Arte – Antrei Hartikainen

Didrichsenin taidemuseon jakama, nuorelle taiteilijalle osoitettu Pro Arte -tunnustus myönnettiin viime syksynä puuseppämestari, muotoilija ja taiteilija Antrei Hartikaiselle (s. 1991). Lokakuussa 2025 avautuva, palkintoon sisältyvä yksityisnäyttely Pro Arte – Antrei Hartikainen on osa juhlavuoden ohjelmaa. Hartikainen tunnetaan veistoksellisista puu- ja lasitöistään.

Kertomuksia ja keskustelunavauksia

Museon historiaan sukelletaan myös luennoilla, teemaopastuksilla, podcastjaksoissa ja museon sosiaalisessa mediassa. Tavoitteena on kohdata yleisö monipuolisesti ja innostaa ihmisiä mukaan juhlimaan 60-vuotiasta Didrichsenin taidemuseota.

IN ENGLISH

The Didrichsen Art Museum celebrates its 60th anniversary throughout the year

September 1, 2025 will mark the 60th anniversary of the opening of the Didrichsen Art Museum. The museum will be celebrated throughout the year. In addition to the exhibition programme, the anniversary year is full of events and glimpses into the history of the museum.

In 2024, the Didrichsen Art Museum saw an all-time record number of visitors – more than 90 000. The record is a great kick-off to the museum's 60th anniversary year 2025. The anniversary programme will run from January to December. The exhibitions highlight themes that are important to the museum – from artist collaboration and support for the arts to the Didrichsen collection’s dialogue with contemporary collections.

On Helsinki Day, 12 June 2025, the Didrichsen Art Museum will celebrate the opening of the exhibition Didrichsen Art Museum 60 years and unveil a new artwork in the museum's sculpture park. The name of the artist behind the sculpture is revealed during the ceremony, and the artist will be present at the event. The project, carried out in collaboration with foreign partners, has been years in the making. The goal is to create a landmark for the museum's home island, Kuusisaari, in Helsinki. The work will pay tribute to the museum's founders, Gunnar and Marie-Louise Didrichsen's efforts in support of the arts.

From private collection into a museum

Gunnar (1903–1992) and Marie-Louise (1913–1988) Didrichsen founded the Didrichsen Art Museum in 1965. The couple, who shared a passion for art, built up an important art collection from the 1940s onwards. Their art acquisitions illustrated the couple's evolving taste in art and reflected changes in the art scene. The idea of establishing an art foundation emerged in the 1960s – to ensure the collection's continuity and accessibility. The Didrichsen Art Foundation was established in 1963 and the Didrichsen Art Museum opened two years later.

The exhibition programme features experiences in nature, modernism and sculptural contemporary art

8.2.–1.6.2025 On the World's Shore – Reidar Särestöniemi 100 years

On 14 May it will be 100 years since the birth of Reidar Särestöniemi. The spring at the Didrichsen Art Museum will open with a much-anticipated Särestöniemi exhibition, which showcases the artist's work through his special relationship with nature. Särestöniemi identified with animals, lived firmly with the seasonal cycle and supported environmental conservation efforts. The artworks in the exhibition are from the collection of the Didrichsen Art Museum and from Finnish public and private collections.

12.6.–28.9.2025 Didrichsen Art Museum 60 years

The summer anniversary exhibition showcases modernism within the Didrichsen Art Museum's collection. The exhibition reflects the central role of international and Finnish modernism in the collection. Represented in the cross-section are artists such as Alexander Calder, Yves Klein, Wassily Kandinsky, Henry Moore, Ahti Lavonen and Helene Schjerfbeck. The works in the collection are accompanied by a selection of art loans from foreign and domestic modern art collections. They are placed in dialogue with Didrichsen's works – the collection is seen as an engaging part of the story of art.

17.10.–25.1.2026 Pro Arte – Antrei Hartikainen

Last autumn, the Didrichsen Art Museum awarded the Pro Arte prize for a young artist to master carpenter, designer and artist Antrei Hartikainen (b. 1991). The solo exhibition Pro Arte – Antrei Hartikainen, which opens in October 2025 and is included in the award, is part of the anniversary programme. Hartikainen is known for his sculptural wood and glass works.

Stories and conversations

The museum's history will also be explored through lectures, thematic guided tours, podcasts and the museum's social media. The aim is to engage with the public in a diverse way and inspire people to join in the celebration of Didrichsen Art Museum's 60th anniversary.