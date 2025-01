Trillerimäinen Tosca on ajaton klassikko

Giacomo Puccinin oopperaklassikko Tosca on kertomus rakkaudesta, himosta ja vallasta. Victorien Sardoun näytelmään La Tosca perustuva ooppera sai ensi-iltansa Roomassa vuonna 1900. Kolminäytöksisen oopperan tarina vyöryy vuorokaudessa eteenpäin poliittisessa kaaoksessa olevassa Roomassa. Tarinassa intohimoinen laulaja Floria Tosca (Reetta Haavisto) taistelee pelastaakseen rakastajansa, taidemaalari Mario Cavaradossin (Mika Pohjonen), kaupungissa vallan ottaneelta poliisipäällikkö Scarpialta (Waltteri Torikka).

Oopperan kapellimestarina toimii Vaasan kaupunginorkesterin ylikapellimestariksi vuosille 2025-2028 valittu Anna-Maria Helsing ja ohjauksesta vastaa Vaasan kaupunginteatterin johtaja Seppo Välinen.

”Vaasan kaupunginteatterin kuluvan näytäntökauden teema on valta. Tosca pureutuu tähän teemaan väkevästi vallan väärinkäytön näkökulmasta”, taustoittaa ohjaaja Seppo Välinen.

"Tosca on ehdottomasti oopperaa parhaimmillaan. Se on trilleri, jossa on yksi maailman parhaimmista näyttämömusiikeista. Puccinin tunnerikas musiikki vie tarinaa upeasti eteenpäin ja katsoja voi vain antautua kertomuksen vietäväksi”, kertoo Pohjanmaalta kotoisin oleva, kansainvälisesti menestynyt kapellimestari Anna-Maria Helsing.

Oopperan vetovastuussa ovat Helsingin ja Välisen lisäksi lavastaja Mika Haaranen, pukusuunnittelija Emilia Eriksson, valosuunnittelija Teemu Vähänen ja kampaus- ja maskeeraussuunnittelija Ella Stolt. Orkesterisovituksen oopperaan on tehnyt Touko Niemi.

Reetta Haaviston, Mika Pohjosen ja Waltteri Torikan ohella rooleissa nähdään Henri Uusitalo (Cesare Angelotti, Sciarrone), Heikki Aalto (Sakristaani) ja Jacob Waselius (Spoletta). Ooppera tehdään yhteistyössä Vaasan kaupunginorkesterin kanssa ja kuorona toimii Vaasan oopperayhdistyksen kuoro. Enkelinä teoksessa vuorottelevat lapsikuorolaiset Emilia Ruiz Hämäläinen ja Kevin Asukas ja vanginvartijana nähdään oopperakuorosta Hannu Rintasalo.

”Tämä teos on tehty rakkaudella katsojille. Olen iloinen, että olemme voineet tarjota alueemme asukkaille monipuolista ohjelmistoa, mukaan lukien oopperaa. Toivonkin, ettei Tosca jää säästövelvoitteiden ja hallitusten leikkausten takia viimeiseksi oopperaesitykseksi Vaasassa”, toteaa Seppo Välinen.

Tosca esitetään italiaksi ja tekstitetään sekä suomeksi että ruotsiksi. Ooppera saa ensi-iltansa torstaina 16.1. klo 19 Vaasan kaupunginteatterin Romeo-näyttämöllä. Esityksen kesto on noin 2 h 30 min (sisältäen väliajan) ja sitä suositellaan yli 13-vuotiaille. Kaikille avoin teosesittely järjestetään teatteriravintola Kulmassa tiistaina 14.1. klo 18.