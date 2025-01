Jasper Pääkkönen ja Anne Watanabe Ruudun uutuussarjaan – Nousevan auringon varjot on suomalais-japanilainen jättisatsaus!

Nousevan auringon varjot -sarjan pääosissa nähdään Jasper Pääkkönen ja Anne Watanabe. Watanabe on yksi Japanin suurimmista tähdistä. Hän on luonut pitkän uran näyttelijänä, mallina ja laulajana. Hän on Hollywood-näyttelijä Ken Watanaben tytär.

Sarjassa Pääkkösen ja Watanben näyttelemien etsivien, Jon Laineen ja Aki Suzumiyan, tiet kohtaavat jännittävässä sarjamurhaajajahdissa.

Pääkkösen ja Watanaben lisäksi sarjassa näyttelevät muun muassa Elias Salonen, Mikko Nousiainen, Antti Reini ja Alina Tomnikov.

Nousevan auringon varjot -sarjan ovat käsikirjoittaneet Riku Suokas, Daniel Toivonen, Marie Iwasaki ja Heikki Syrjä. Sarjan tuottajina toimivat Erna Aalto, Jarkko Hentula, Ilkka Hynninen, Ilkka Rahkonen, Risa Tanou ja Daniel Toivonen, tuotantoyhtiöinä ICS Nordic ja japanilainen AX-ON. Sarjan vastaavana tuottajana toimii Nelonen Median kotimaisen draaman päällikkö Tea Panula. Japanissa sarja esitetään WOWOW-kanavalla, tuottajina toimivat Tomomi Takashima ja Keita Tsutsumiguchi. WOWOW on Japanin ensimmäinen viihteeseen keskittyvä maksukanava, joka on viime aikoina panostanut kansainvälisiin yhteistuotantoihin. Se on tehnyt yhteistyötä HBO Maxin kanssa tuottamassaan menestyksekkäässä draamasarjassa Tokyo Vice.

Sarjaa ovat rahoittamassa muun muassa Tampereen kaupunki ja Business Finland tuotantokannustimen muodossa.

Nousevan auringon varjot kuvataan Suomessa ja Japanissa. Sarja nähdään Ruudussa vuonna 2026.

- Olemme innoissamme mahdollisuudesta luoda rikossarja, joka yhdistää Suomen ja Japanin niin kuvaruudulla kuin kameran takana. Tuotanto on ensimmäisestä kirjaimesta viimeiseen leikkaukseen yhteistyötä kahden eri maan tekijöiden välillä, sarjan yksi alkuperäisidean kehittäjistä, ICS Nordicin luova johtaja Ilkka Hynninen sanoo.

Nelonen Median johtaja Ville Toivonen odottaa sarjan alkua malttamattomana.

- Ruutu-alkuperäissarja Nousevan auringon varjot on odotettu, ison budjetin laatusarja. Tuntuu uskomattoman hienolta olla mukana näin mahtavassa monikansallisessa tuotannossa. Sarja on täynnä huippunäyttelijöitä sekä Suomesta että Japanista. Erityisen hienoa on nähdä Jasper Pääkkönen sarjan vetonaulana. Nousevan auringon varjot on erittäin vahva lisäys Ruudun monipuoliseen ja jatkuvasti kasvavaan sisältötarjontaan, Toivonen hehkuttaa.