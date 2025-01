Keski-Suomen hyvinvointialuetta suosittelisi työnantajana 66 prosenttia työntekijöistä

Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu -työhyvinvointikyselyyn vastanneista Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijöistä 66 prosenttia suosittelisi ystävälleen Keski-Suomen hyvinvointialuetta työnantajana. Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijät suosittelevat mielellään työnantajaansa suhteessa kyselyn viiteen muuhun verrokkiorganisaatioon. Kaikkien osallistuneiden organisaatioiden keskiarvo suosittelulle oli 61 prosenttia.

–Tämä tulos ilahduttaa hyvinvointialueiden taloushaasteiden ja muutospaineiden keskellä. Meillä tehdään todella merkityksellistä ja arvokasta työtä. Voimme olla ylpeitä siitä, että suositteluhalukkuus on meillä jopa parantunut hieman viime vuodesta, hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet kommentoi.

Kyselyn mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijät panostavat keskiarvoa enemmän työhönsä (88 prosenttia, keskiarvo 81 prosenttia). Työyhteisön toimivuuteen ollaan Keski-Suomen hyvinvointialueella hieman tyytyväisempiä kuin kyselyyn osallistuneilla organisaatioilla keskimäärin. Esimerkiksi suurempi osa työntekijöistä kokee esihenkilön toiminnan oikeudenmukaiseksi (78 prosenttia) kuin osallistuneissa organisaatioissa keskimäärin (75 prosenttia).

Kehittämiskohteita Keski-Suomen hyvinvointialueella on työstä palautuminen, joka on keskiarvoa heikommalla tasolla. Hyvin työstä palautuvia on 34 prosenttia keskiarvon ollessa 39 prosenttia. Tulos on kuitenkin parantunut hieman edellisvuodesta (33 prosenttia). Lähiesihenkilöiden palautuminen on tulosten mukaan heikentynyt edellisvuodesta, mutta työntekijä-, päällikkö- ja johtoasemissa olevilla tulos on hieman parantunut.

–Meillä on viime vuoden aikana tehty kipeitäkin sopeuttamistoimenpiteitä, jotka ovat kuormittaneet ja haastaneet myös lähiesihenkilöitämme. Tavoitteenamme on keskittyä vielä vahvemmin palautumisen keinojen löytämiseen ja käyttöönottoon niin työpäivän aikana kuin vapaa-ajallakin. Esihenkilöillä palautumisen keinojen toiminnallistumista arkeen tuetaan muun muassa esihenkilövalmennuksilla ja työyhteisöissä työyksikkökohtaisilla nimetyillä työkykysparraajilla, kertoo työhyvinvointipäällikkö Taina Mäkelä.

Työkykynsä kokee Keski-Suomen hyvinvointialueella alentuneeksi 36 prosenttia vastaajista, mikä on sama kuin hyvinvointialueiden keskiarvo. Tilanne on parantunut edellisvuodesta (42 prosenttia).

Muutokset työssä kokee myönteisiksi Keski-Suomen hyvinvointialueella vain 17 prosenttia vastanneista työntekijöistä, mikä on osallistuneiden organisaatioiden keskiarvon (20 prosenttia) alapuolella. Lähes puolet (48 prosenttia) vastanneista työntekijöistä kokee, ettei heillä ole vaikutusmahdollisuuksia töissään tapahtuviin muutoksiin. Tulos on hieman organisaatioiden keskiarvoa (51 prosenttia) parempi. Kuitenkin 80 prosenttia Keski-Suomen hyvinvointialueen vastaajista kokee sopeutuvansa työyhteisöä koskeviin muutoksiin.

Työhyvinvointikyselyn tuloksia on käsitelty esihenkilöiden johdolla Keski-Suomen hyvinvointialueen työyhteisöissä joulukuusta lähtien. Tavoitteena on, että kaikki työyhteisöt ovat käsitelleet tuloksensa ja sopineet kehittämistoimenpiteistä maaliskuun 2025 loppuun mennessä.

Kysely toteutettiin yhteensä kuudessa organisaatiossa, joista viisi oli hyvinvointialueita. Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijöistä kyselyyn vastasi 55 prosenttia. Kysely toteutettiin 21.10.–17.11.2024.

