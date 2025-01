Rekrytointitapahtuma Loistoduuniin uudistuu ja laajenee

-Haluamme tarjota työnhakijoille mahdollisuuden tutustua laajemmin eri aloihin ja esitellä TAKKin monipuolisia koulutusvaihtoehtoja. Aiemmin Loistoduunit ovat olleet toimialakohtaisia rekrytapahtumia, perustelee yrityspalvelupäällikkö Kati Kauranen.

Kaikille avoin ja ilmainen Loistoduuniin -koulutus- ja rekrytointitapahtuma järjestetään torstaina 16.1.2025 klo 13–15.30 TAKKin Tampereen valtatien kampuksella (Tampereen valtatie 15). Opiskelusta kiinnostuneet pääsevät tutustumaan koulutuksiin ja oppimisympäristöihin sekä keskustelemaan ammatillisten kouluttajien ja opojen kanssa. Työtä etsiville tapahtuma tarjoaa tilaisuuden tutustua rekrytoiviin työnantajiin ja työtehtäviin. Mukana on erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä matkailu- ja ravitsemisalan työnantajia.

TAKKin koulutusaloista tapahtumassa ovat esillä kauneudenhoito, urheiluhieronta, matkailu- ja ravitsemisala, sosiaali-, terveys- ja kasvatusala sekä maahanmuuttaneiden koulutukset. Koulutuksiin tutustumisen lomassa voi käydä testaamassa kosmetologiopiskelijoiden intialaista päähierontaa, urheiluhierojaopiskelijoiden hierontapistettä ja mocktailien tekoa mara-alan opiskelijoiden kanssa.

Työnantajat rekrytoivat muun muassa lähihoitajia, sairaanhoitajia, hoiva-avustajia, ravintolatyöntekijöitä, kokkeja, sairaalahuoltajia ja muita puhtausalan työntekijöitä, vastaanottovirkailijoita ja tekijöitä turvallisuusalan tehtäviin. Haettavana on myös kesätöitä.

Sotealan työnantajista ovat mukana:

Treili Oy

Attendo oy

Validia Oy

Sointu Senioripalvelut

Tammenlehväkeskus Oy

Pirkanmaan hyvinvointialue

Mehiläisen sosiaalipalvelut

Kontukoti/kaksi.nolla Oy

KoskiHoiva Oy

Tukena

Amuri Hoiva

Tempore Henkilöstöpalvelut Oy

Mesimarjasi Oy.

Mara-alan työnantajista ovat:

Pirkanmaan Voimia Oy

Scandic Hotels Oy

Aican Happy People Oy

StaffPoint Oy

Attendo Oy, Vireko Oy

Eezy Henkilöstöpalvelut

Subway/Subcom Oy

Tapahtumassa on mukana myös Tampereen seudun työllisyyspalvelut.

Tapahtuman järjestää Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK. Loistoduuniin-tapahtumia on järjestetty vuodesta 2016 alkaen. Vuosien varrella rekrytoimassa on ollut yli 700 eri alojen työnantajaa. Aiemmin rekrytapahtumia on järjestetty alakohtaisina 4–6 kertaa vuodessa. Tänä vuonna tapahtumia on kaksi: toinen Loistoduuni-tapahtuma toteutetaan Nirvan kampuksella syyskuussa ja esillä ovat sieltä löytyvät alat, mm. tekniikan alat laajasti.

Kutsu

Loistoduuniin -koulutus- ja rekrytointitapahtuma järjestetään torstaina 16.1.2025 klo 13–15.30 TAKKin Tampereen valtatien kampuksella (Tampereen valtatie 15). Tervetuloa jututtamaan yritysten edustajia ja työnhakijoita!