Sotiemme veteraanien laadukas hoito on Valtiokonttorille tärkeä asia – Teemme tiivistä yhteistyötä sopimuslaitostemme kanssa

Julkisuudessa on esitetty väitteitä Valtiokonttorin pitkäaikaisen puitesopimuslaitoksen toimintaan liittyvistä ongelmista. Suhtaudumme aina vakavasti, jos saamme puitesopimuslaitostamme koskevaa kriittistä palautetta ja selvitämme asian välittömästi laitoksen johdon kanssa. Näin olemme toimineet vuonna 2023 myös nyt julkisuudessa esitettyjen tietojen kohdalla.

Saamme palautetta hoidon laadusta ja järjestelyistä mm. asiakkailta, asiakkaiden omaisilta ja veteraanijärjestöiltä. Emme ole saaneet näistä tai muistakaan kanavista negatiivista palautetta julkisuudessa esitettyjen tietojen kohteena olevasta hoitolaitoksesta, jonka asiakastyytyväisyys vuonna 2023 oli 4,7 (asteikko 1–5). Valtiokonttorin tiedon mukaan julkisuuteen tuodut tiedot ovat peräisin vuodelta 2023.

Valtiokonttorilla on puitesopimukset sota- ja sotilasinvalidien hoidosta ja sotiemme veteraanien kuntoutuksesta noin 20 laitoksen kanssa. Näissä laitoksissa hoidetaan valtaosin muita asiakkaita. Puitesopimuksissa on määritelty veteraaneja koskevat laatuvaatimukset, joissa korostetaan erityisesti asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista, koska palveluiden käyttäjien keski-ikä on korkea.

Valvomme sopimustemme noudattamista

Vanhusten hoitolaitoksia ja niiden potilasturvallisuutta valvovat aluehallintovirastot. Valtiokonttori valvoo tekemiensä puitesopimusten noudattamista, jos hoitolaitoksessa on yksikin Valtiokonttorin asiakas. Valtiokonttorin viimeisenä keinona on veteraaneja koskevan sopimuksen irtisanominen, mikä ei vaikuta muiden asiakkaiden hoitoon.

Teemme tiivistä yhteistyötä sopimuskumppaniemme kanssa ja saamme esimerkiksi säännöllisiä raportteja laitosten toiminnasta. Lisäksi teemme tarkastuskäyntejä. Mahdolliset tarkastuskäynnit tekevät Valtiokonttorin virkamiehet virkavastuulla. Virkatoimien tekemistä ei voida siirtää ulkopuolisille henkilöille.

"Tarkastuksia tekevän henkilöstön määrää ei ole tarkoituksenmukaista lisätä tilanteessa, jossa Valtiokonttorin asiakkaita on laitoksissa hoidettavana yksittäisiä henkilöitä ja jossa iäkkäiden asiakkaiden kokonaismäärä vähenee noin 30 prosenttia vuodessa. Vuosina 2020–2022 koronaviruspandemia vaikutti merkittävästi tarkastustoimintaan. Riski vierailla laitoksissa oli tuolloin suurempi kuin tavoiteltu hyöty", toteaa palvelupäällikkö Tiina Kyttälä.

Vuonna 2024 tarkastusvuorossa oli kolme sopimuskumppania. Näistä yksi tarkastus siirtyi tehtäväksi alkuvuonna 2025. Aiempien vuosien tulosten perusteella tarkastustoimintaa on pidetty riittävänä, merkittäviä puutteita ei ole löytynyt ja havaitut epäkohdat on korjattu. Sopimuslaitokset ovat säilyneet pääosin samoina, laatuvaatimukset tunnetaan ja niitä noudatetaan hyvin.

Uusien toimijoiden tarkastustoimintaa on priorisoitu ja tämän seurauksena yhden vuonna 2018 aloittaneen palveluntuottajan kuusi sopimusta on irtisanottu päättymään vuonna 2020, kun laatuvaatimukset eivät ole täyttyneet.

Sotainvalideja hoitavat laitokset tekevät arvokasta työtä. Asiakkaidemme hyvinvointi ja tyytyväisyys ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Teemme yhdessä sopimuskumppaniemme kanssa kaikkemme, jotta sotiemme veteraanien hoito ja kuntoutus täyttävät sille asetetut vaatimukset. Arvioimme ja kehitämme aktiivisesti myös omaa toimintaamme.