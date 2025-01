VR:n kotimaan kaukoliikenteessä kaikkien aikojen vuosi – 15,3 miljoonaa junamatkaa ja erinomainen asiakastyytyväisyys

Kasvu edelliseen vuoteen johtui arkipäiviin painottuvan liikematkustuksen sekä vapaa-ajan matkustamisen suosion kasvusta. Esimerkiksi Vaasassa ja Joensuussa rikottiin ensimmäistä kertaa 600 000 matkustajan raja.

”Junamatkustamisen suosio on ennätyskorkealla ja erityisesti yöjunaliikenne saavutti historiallisen korkean matkustajamäärän joulukuussa. Samaan aikaan asiakastyytyväisyytemme nousi erinomaiselle tasolle NPS:n ollessa joulukuussa 53. Juna on tulevaisuuden kestävä matkustusmuoto ja yhä useampi valitsee sen paitsi ympäristösyiden, myös matkustusmukavuuden takia”, kertoo VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula.

Kotimaan kaukoliikenteen myynnistä jo 95 % tapahtuu digitaalisissa palvelukanavissa, kuten vr.fi-verkkopalvelussa ja VR Matkalla -mobiilisovelluksessa. VR kehittää palveluitaan yhdessä asiakkaidensa kanssa ja on panostanut merkittävästi digitaaliseen kehitykseen ja asiakaskokemukseen. Vuoden 2024 aikana asiakaspalautteiden perusteella on tehty useita parannuksia, kuten juna-wifin uudistaminen ja matkustajainformaation selkeyttäminen. Asiakkaiden tyytyväisyys juna-wifiin on aiempaa korkeammalla tasolla 3,7/5.

VR:n tavaraliikenteessä kuljetettiin joulukuussa rautateitse noin 2,3 miljoonaa tonnia. Tavaraliikenteen määrä kasvoi joulukuussa 2 prosenttia viime vuodesta. Rahtia kuljetettiin rautateitse viime vuoden aikana yhteensä 23,1 (23,4) miljoonaa tonnia, mikä on noin yksi prosentti vähemmän kuin edellisvuonna. Raskaan teollisuuden suhdanteilla on merkittävä vaikutus tavaraliikenteen kysyntään, ja volyymivaihtelut ovat olleet nopeita vuonna 2024.

Jouluna junat kulkivat täsmällisesti

Vuonna 2024 kotimaan kaukoliikenteen junista 78 % oli täsmällisiä, kun täsmällisyyttä mitataan 5 minuutin tarkkuudella. Myöhästymisistä valtaosa eli 46 % johtui Väyläviraston hallinnoimasta radasta johtuvista syistä, kuten ratatöistä tai tilapäisistä nopeusrajoituksista, 30 % VR:stä johtuvista syitä, kuten kalustovioista ja 24 % muista syistä, kuten ilkivallasta.

Joulun junaliikenne sujui erinomaisesti, vaikka liikenteessä oli paljon matkustajia. Kaukoliikenteen täsmällisyys oli joulukuussa 80 %. Junien myöhästymiset jakautuivat radasta johtuviin syihin (42 %), VR:stä aiheutuviin syihin (31 %) ja muihin syihin (27 %).

VR:n lähiliikenteessä joulukuun täsmällisyys oli 96 %. Myöhästymisen syyt jakautuivat muihin syihin (51 %), radasta johtuviin syihin (33 %) ja VR:stä aiheutuviin syihin (16 %).

Suomen kaukojunaliikenteen matkustajapaikkojen käyttöaste oli 47,5 % viime vuonna.