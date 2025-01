HUSin uusi sydänasema parantaa sydänpotilaiden hoitoon pääsyä Keski-Uudenmaan alueella

Sydänaseman uusissa tiloissa on moderni kardiologisiin tutkimuksiin ja hoitoihin suunniteltu toimenpidesali. Tavallisimpia sydänasemalla tehtäviä toimenpiteitä ovat sepelvaltimoiden varjoainekuvaukset, sepelvaltimoahtaumien pallolaajennukset ja sydämentahdistinasennukset. Sydämen kaikukuvauksia tehdään yksikön tarkkailuhuoneessa toimenpiteeseen tuleville potilaille.

Uusien tilojen ansioista potilaan koko hoitoketjua voidaan sujuvoittaa ja hoitoa tarjota lähellä potilaan asuinkuntaa. Uudelle sydänasemalle voi lähettää potilaita valinnanvapauteen perustuen myös HUSin ulkopuolelta.

Monipuolista ja korkeatasoista hoitoa sydänpotilaille





Hyvinkään sairaalassa on asennettu sydämen pysyviä hidaslyöntisyystahdistimia jo useamman vuoden ajan. Nyt avattava sydänasema on täysimittainen angiografialaboratorio.

”Uuden sydänaseman avaaminen on vuosien valmistelun tulos. Se vahvistaa Hyvinkään sairaalan toimintaa ja kykyä tarjota monipuolista sydänpotilaiden hoitoa”, sanoo vs. toimialajohtaja Jyri Lommi Sydän- ja keuhkokeskuksesta.



Hyvinkään sairaalan sydänasemalla potilaat saavat korkeatasoista hoitoa. Hoidon tarjoava Sydän- ja keuhkokeskus on saanut Magneettisairaala-tunnustuksen, mikä tarkoittaa, että hoitotyön laatu sekä potilas- ja henkilöstötyytyväisyys ovat tutkitusti erinomaisella tasolla sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Potilaat tulevat sydänasemalle tutkimuksiin ja toimenpiteeseen lääkärin lähetteellä perusterveydenhuollosta, kardiologian vastaanotolta tai osastolta. Myös yksityislääkärit voivat lähettää potilaan kardiologisiin tutkimuksiin ja hoitoon HUSin lähetekeskuksen kautta. Kiireelliset päivystyspotilaat, kuten äkilliset sydäninfarktit, tulevat sydänasemalle päivystyksen ja osaston kautta.

