Ylen UMK25-tapahtuman mediapäivä 8.2.2025 Tampereen Nokia Arenalla – akkreditoidu nyt!

Hyvä median edustaja,

Suomen suurin musiikkishow, Ylen Uuden musiikin kilpailu on enää viikkojen päässä. 8. helmikuuta juhlimme UMK:ta Tampereella!

UMK25-tapahtuman päivänä 8.2.2025 järjestämme Tampereen Nokia Arenalla koko päivän mittaisen mediaohjelman sisältäen kaksi lehdistöinfoa, joihin on myös mahdollisuus osallistua etäyhteydellä. Toimittajat ja kuvaajat pääsevät halutessaan myös seuraamaan iltapäivän kenraaliharjoitusta eturivistä. Mikäli haluat osallistua tähän tulee paikan päällä olla viimeistään klo 13. Lähetämme mukaan pääseville tarkemmat ohjeet lähempänä tapahtumaa. Ilmoita toiveesi akkreditointilomakkeessa.

Aikataulu:

12.30: Saapuminen & lounas

14.00–16.00: UMK25-kenraaliharjoitus - medialle paikat eturivissä

16.30: UMK25-lehdistötilaisuus, jossa mukana kaikki artistit

21.00: UMK25-show, joka näytetään medialle mediakeskuksen isoilta screeneiltä

23.15: Lehdistötilaisuus voittajan kanssa finaalin jälkeen

Tarjoamme mediakeskuksessa myös kevyen illallisen.

UMK:n oman valokuvaajan ottamia kuvia kaikista esityksistä, juontajista sekä voittajasta julkaistaan illan aikana UMK:n mediapankissa. Kuvaajat pääsevät kuvaamaan kenraalin lisäksi myös voittohetken areenalla.

Haethan akkreditointia pian, 30.1. mennessä. Ilmoitamme päätöksistämme viimeistään 31.1.

Lämpimästi tervetuloa Tampereelle!



Lisätietoja:

Juhani Lassila

Mediaviestintä, Head of Media

Uuden Musiikin Kilpailu / Contest for New Music

+358 (0)40 541 2365

ext-juhani.lassila@yle.fi