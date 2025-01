Wulff ostaa Hämeen TiliDiilin – uusia mahdollisuuksia asiakkaille ja henkilöstölle

Wulff-Yhtiöt Oyj on ostanut Hämeen TiliDiili Oy:n, monipuolisesti palvelevan ja asiakaslähtöisen tilitoimiston Hämeenlinnasta. Yritysosto vahvistaa Wulffin asemaa ja kasvua tilitoimisto- ja taloushallinnon palveluissa erityisesti Etelä-Suomessa ja Kanta-Hämeen alueella tuoden konsernille vuosittain noin 450 000 eur lisää liikevaihtoa. Hämeen TiliDiili on palvellut asiakkaitaan 13 vuoden ajan ja se tunnetaan erityisesti erinomaisesta ja oikea-aikaisesta työn laadusta, henkilökohtaisesta asiakaspalvelusta sekä luottamuksellisista asiakassuhteista.

Hämeen TiliDiilin yrittäjät Arja Pajula ja Jani Hiekkanen kertovat, että päätös Wulffin valinnasta tilidiililäisten uudeksi ammatilliseksi kodiksi oli tarkkaan harkittu ja perustui vahvaan luottamukseen ja yhteisiin arvoihin: ”Kävimme keskusteluja useamman mahdollisen kumppanin kanssa, ja Wulffin kanssa syntyi alusta alkaen vahva luottamus ja tunne siitä, että meidät ja asiakkaamme kohdataan ihmisinä ja arvostaen. Wulff Tilitoimistojen asiantuntemus, vahva tukiorganisaatio ja kasvustrategia vakuuttivat meidät siitä, että he ovat oikea kumppani sekä neljän henkilön ammattilaistiimillemme että asiakkaillemme.”

Yrityskaupan myötä Hämeen TiliDiilin työntekijät saavat käyttöönsä Wulff Tilitoimistojen monipuoliset resurssit ja palvelut, esimerkiksi IT- ja teknologiaratkaisut ja koulutusmahdollisuudet. Wulffin tilitoimistoammattilaiset kehittävät ja jakavat osaamistaan aktiivisesti Wulffin omassa Tilitoimistoakatemiassa. ”Tilitoimistoalalla on jo pidempään ollut haasteita osaavien ja sitoutuneiden ammattilaisten rekrytoinnissa. Se, että yhtiönä pystymme tarjoamaan yhteisön, jossa alan asiantuntijat viihtyvät, kehittyvät ja voivat myös edetä urallaan, on merkittävä vetovoimatekijä ja kilpailuetu työnhakumarkkinoilla. On myös hienoa, että Hämeen TiliDiilin omistajayrittäjät Jani Hiekkanen ja Arja Pajula jatkavat yhtiössä ja osana Wulffin tilitoimistojen asiantuntijayhteisöä. Heidän kokemuksensa ja sitoutumisensa vahvistavat yhteistä osaamispohjaa ja tuovat tärkeää jatkuvuutta asiakassuhteiden hoitamiseen”, toteaa Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja Elina Rahkonen.

Yhteiset tavoitteet asiakkaiden menestyksen tukemisessa

Hämeen TiliDiili palvelee yli 150 eri toimialan yritystä. Asiakaskunta koostuu pienistä ja keskisuurista yrityksistä, jotka arvostavat tilitoimiston tarjoamaa henkilökohtaista ja käytännönläheistä otetta. ”Tilitoimistoalan tulevaisuus on teknologiaa ja inhimillisyyttä”, sanoo Hämeen TiliDiilin Arja Pajula.

”Meille tärkeintä on tukea yrittäjiä heidän taloushallintonsa poluilla ja auttaa heitä tekemään oikeita ratkaisuja liiketoimintansa hyväksi. Yrityskaupan myötä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä kattavampia palveluita ja kehittymään heidän kanssaan”, kertoo Jani Hiekkanen.

”Vaikka tekoäly ja automaatio ovat muuttaneet alaa, ihmisten rooli asiantuntijatyössä säilyy keskeisenä. Yrittäjät tarvitsevat yhä rinnalleen luotettavan kumppanin, joka tilitoimistopalvelujen toteuttamisen lisäksi osaa nähdä talouden kokonaiskuvan ja tarjota heille strategista tukea. Kumppanuus Wulffin kanssa antaa meille mahdollisuuden kehittyä tässä roolissa”, Pajula kiteyttää.

Wulff-talossa tavataan ja verkostoidutaan paitsi muiden tilitoimistoammattilaisten, myös konsernin muiden liiketoimintojen ammattilaisten kanssa.







WULFF TILITOIMISTOT

Taidolla hoidettu talous rakentaa yrityksesi menestystä –

meillä ihminen palvelee ihmistä Wulff Tilitoimistot on taloushallinnon kumppani, joka huolehtii yrittäjien taloudesta huippuosaamisella. Palvelemme henkilökohtaisesti ja paikallisesti. Tarjoamme yrittäjille aina nimetyn asiantuntijan. Nyt tehdyn liiketoimintakaupan myötä Wulffin tilitoimistoammattilaisten määrä on lähes 60 henkilöä, asiakkaiden määrä lähentelee 3 000 ja vuotuinen liikevaihto on noin 5 milj. EUR. Wulff Tilitoimistot palvelee asiakkaitaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi, ja paikallisia toimipisteitä on Espoossa, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Maarianhaminassa, Nivalassa, Porvoossa, Raahessa, Sipoossa sekä Tampereella.









