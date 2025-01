Gunnarin brunssi jälleen Suomen paras

Ravintola Gunnar Upstairs, joka sijaitsee Solo Sokos Hotel Turun Seurahuoneella, on valittu jo toista kertaa peräkkäin Suomen parhaaksi brunssiksi Brunssit.fi:n valtakunnallisessa äänestyksessä. Tämä upea tunnustus osoittaa, että Gunnarin brunssi on vakiinnuttanut asemansa suomalaisten brunssien parhaimmistossa.

– Tämä on valtavan suuri kunnianosoitus ja se tuntuu erityisen hyvältä, koska se on tullut asiakkailtamme. Meillä asiakastyytyväisyys on aina toiminnan keskiössä, ja Gunnarin brunssi on tästä yksi erinomainen esimerkki. Asiakastyytyväisyys on yksi onnistumisemme mittareita, hotelliryhmänjohtaja Tarja Jalonen Turun Osuuskaupasta toteaa.

Hemmottelua viikonloppuihin

Gunnarin brunssi on luotu hemmottelua ja nautiskelua varten – huolella valitut raaka-aineet ja tinkimätön laatu ovat sen kulmakiviä. Brunssi tarjoaa ainutlaatuisen makuelämyksen, jossa sesongin maut ja monipuolisuus kohtaavat.

– Brunssimme suunnittelussa jokainen yksityiskohta on mietitty tarkoin. Tarjolla on aina monipuolinen valikoima, jota täydentävät kauden parhaat raaka-aineet. Brunssi on saanut kiitosta kaikilta ikäryhmiltä – myös lapsille löytyy paljon mieluisaa herkuteltavaa. Kasvissyöjille tarjoamme runsaasti vaihtoehtoja, ja olemme koko ajan lisänneet kasvisten ja salaattien määrää brunssillamme. Lämpimistä ruoista haluaisin nostaa esiin chevrejuustopiiraan pinjansiemenillä, se on todella herkullinen. Kylmien ruokien puolelta erityistä suosiota on saanut talon savulohimousse, kertoo Gunnarin ravintolapäällikkö Jaana Söderblom.

Runsas jälkiruokapöytä kruunaa brunssin, ja asiakkaiden suosikkeihin kuuluvat muun muassa pannukakkubaari, raikkaat smoothiet sekä monipuolinen hedelmävalikoima. Myös paikallinen Pakurilan tilan kylmäpuristettu omenamehu on saanut paljon kehuja.

– Haluamme, että asiakkaat nauttivat brunssista kiireettömästi ja pitkään. Tervetuloa meille, Söderblom lisää.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, hotelliryhmänjohtaja Tarja Jalonen, puh. 010 764 5011

Turun Osuuskauppa, ravintola Gunnar, ravintolapäällikkö Jaana Söderblom, puh. 010 764 5604



Brunssi on katettuna Solo Sokos Hotel Turun Seurahuoneella Gunnar Upstairsissa (2.krs.) Humalistonkatu 2, Turku

la - su klo 12.30-15.30.

Varaukset ja tiedustelut:

Turun Myyntipalvelu, puh.0300 870040 ma- pe 8.30 - 16.30 (puhelun hinta 0,51€/min+pvm/mpm)

https://www.raflaamo.fi/fi/ravintola/turku/ravintola-gunnar/menu/6583/brunssi-upstairs