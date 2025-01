Salibandynaiset Latvian MM-karsintaan nimetty – tolppien välissä ensikertalaiset

Päävalmentaja Andreas Harnesk tiimeineen on nimennyt MM-karsintaan kaksi maalivahtia ja 18 kenttäpelaajaa, joista kenttäpelaajat ovat jo enemmän tai vähemmän tuttuja maajoukkuenimiä, mutta maalivahdit Emmi Pölönen ja Maria Viitala pelaavat ensimmäiset naisten maaottelunsa.

– Päätimme testata nyt MM-karsinnassa maalilla uusia nimiä, jotta useampi maalivahti saa näyttöpaikan maajoukkueessa. Emmi Pölönen on ollut yksi SSL:n tämän kauden kärkivahdeista, ja Maria Viitalalta on nähty useita hienoja suorituksia esimerkiksi Champions Cupissa. On hienoa saada heidät mukaan joukkueeseen, päävalmentaja taustoittaa ja avaa kysyttäessä myös maajoukkue-ehdokkaiden MM-näkymiä laajemmin.

– Kaikki nyt nimetyt pelaajat ovat vakuuttaneet minut ja koko valmennustiimin ja ovat vahvasti ehdolla kisoihin varapelaajiksi nimettyjä unohtamatta. Ja jos pelaaja näihin listoihin nimettyjen ulkopuolelta esiintyy tarpeeksi vakuuttavasti, aukeaa edelleen myös mahdollisuus kisajoukkueeseen. Pitkällä listallamme on paljon pelaajia, joita erityisesti tarkkailemme.

Kaikki hyöty irti turnauksesta

Vastassa ei MM-karsinnassa ole muita aivan kärkimaita, mutta päävalmentaja Harnesk painottaa, että vaikka luvassa olisi selviä lukemia, Suomen joukkue lähtee ottamaan tapahtumasta irti kaiken mahdollisen kehityksen maksimoimiseksi.

– Tavoitteemme on kehittyä joukkueena niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin. World Games ja MM-kisat ovat edessä pian, joten meidän on saatava jokaisesta tapahtumasta kaikki mahdollinen hyöty. Pääsemme todennäköisesti hyökkäämään paljon, ja ajatus on kehittää yhteispeliämme ja tapojamme voittaa ja kaikkea, mikä siihen liittyy. Se voi olla laadukasta hyökkäyksen rakentelua, systemaattista hyökkäyspeliä, pallon voittamista takaisin omalle joukkueelle ja muuta. Ennen kaikkea haluan, että jokainen pelaaja kentällä on hyökkäysuhka ja tekee kanssapelaajistaan vielä parempia. Mitä kaikkea siihen liittyy ja miten se toteutetaan, on yhteinen prosessi, johon haluan jokaisen joukkueessa osallistuvan ja jota käymme sitten yhdessä läpi paikan päällä.

Joka vaihdossa paras mahdollinen suoritus

Päävalmentaja korostaa joukkueen kulttuurin ja tekemisen kehittämistä koko ajan paremmaksi.

– Riippumatta siitä, millaisia MM-karsintapeleistä tulee, meidän tehtävämme on olla parhaat mahdolliset itsemme kaikessa, mitä teemme. Että totumme toimimaan siten kuin haluamme toimia tärkeimmillä hetkillä ja asetamme itsellemme korkeat vaatimukset. Oli tilanne sitten tasan tai taululla selvä johto, meidän tulee olla jokaisessa vaihdossa niin hyviä kuin voimme. Näen turnauksessa mahdollisuuden harjoitella asioita, jotka meidän pitää opetella mutta emme vielä osaa. Otteluiden ohella pääsemme harjoituksissa kehittämään korkeaa tempoa ja määrätietoisuutta niissä asioissa, joita haluamme kehittää samalla kun kehitymme yhdessä ryhmänä. Haluan, että pelaajat tuntevat olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi ja uskaltavat olla maajoukkueessa omana itsenään, Andreas Harnesk muistuttaa.

Kansainvälinen menestys edellyttää F-liigankin kehittymistä

Entä millaisena maajoukkueen päävalmentaja on nähnyt F-liigan naisten sarjan kauden tähän saakka?

– TPS on löytänyt voittavan pelitavan ja näyttää, kuinka kovaa ja kunnianhimoisesti he harjoittelevat. He pelaavat fiksusti, ovat pallollisina vahvoja ja puolustavat fyysisesti ja aggressiivisesti siinä, missä Classic nojaa tekniseen taitoon ja taitopeliin. SB-Pro puolestaan on tehnyt vaikutuksen nopeilla tilanteenvaihdoillaan, Andreas Harnesk nostaa muutamia esimerkkejä.

– On hienoa, että monella liigavalmentajalla on selvästi kunnianhimoa ja halua kehittää lajia ja joukkuettaan. Arvostan kaikkia valmentajia, jotka haluavat yhdessä kehittää suomalaista salibandya. Jotta pärjäämme kansainvälisillä kentillä, on tärkeää, että peli F-liigassa kehittyy koko ajan fyysisemmäksi ja intensiivisemmäksi, millä tarkoitan enemmän liikettä, enemmän rytminvaihdoksia ja korkeampaa tempoa pallolla. Moni joukkue näyttää menevän eteenpäin, ja on tärkeää, että se kehitys edelleen jatkuu.

Samalla areenalla pelaa Euroopan MM-karsinta 1:n toinen lohko, jonka joukkueet ovat Ruotsi, Norja, Saksa, Belgia ja Itävalta. Kummankin lohkon kolme parasta joukkuetta jatkaa lopputurnaukseen.

MM-karsinnan Eurooppa 1:n ohjelma:

Ti 28.1.

Klo 11.00 Itävalta–Norja

Klo 14.00 Espanja-Suomi

Klo 17.00 Ruotsi–Belgia

Klo 20.00 Iso-Britannia–Latvia

Ke 29.1.

Klo 11.00 Saksa–Itävalta

Klo 14.00 Viro-Iso-Britannia

Klo 17.00 Norja–Ruotsi

Klo 20.00 Latvia–Espanja

To 30.1.

Klo 11.00 Belgia–Saksa

Klo 14.00 Iso-Britannia-Espanja

Klo 17.00 Itävalta–Ruotsi

Klo 20.00 Suomi–Viro

Pe 31.1.

Klo 11.00 Belgia–Itävalta

Klo 14.00 Suomi–Iso-Britannia

Klo 17.00 Saksa–Norja

Klo 20.00 Viro–Latvia

La 1.2.

Klo 11.00 Ruotsi–Saksa

Klo 14.00 Espanja–Viro

Klo 17.00 Norja–Belgia

Klo 20.00 Latvia–Suomi

Suomen joukkue MM-karsinnassa: