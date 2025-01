Piispanmäen koulu ja päiväkoti aloittavat toimintansa elokuussa 2025

Piispanmäki on alueen uusi sydän ja kohtaamispaikka

Piispanmäki on tiloiltaan ergonominen, ekologinen ja viihtyisä. Vuonna 2023 rakennushanke valittiin Suomen vihreäksi edelläkävijäksi mm. energiatehokkuuden vuoksi. Alueen liikenneturvallisuutta on mietitty huolella. Koulun ja päiväkodin käyttäjät pääsevät turvallisesti pihalle jalan ja polkupyörällä. Pysäköintialueet ja saattoliikenne on sijoitettu etäämmälle rakennuksista ja piha-alueesta.

Piispanmäellä luodaan lapsille ja nuorille turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö, jossa on hyväksyvä, avoin ja kannustava ilmapiiri. Lähtökohtana on lapsi- ja oppilaslähtöisyys sekä hyvä vuorovaikutus kaikkien kesken. Jokaista lasta ja nuorta kannustetaan rohkeasti kasvamaan ja kehittymään omana itsenään.

Piispanmäen oppimisympäristö tarjoaa mahdollisuuden kiireettömyyteen ja toisen ihmisen aitoon kohtaamiseen. Talon tilat on jaettu ikäryhmittäin omiin soluihin. Tiloista on suora yhteys pihan välituntialueille. Pihan suunnittelussa tavoitteena onkin liikunnan ilo ja oppilaiden päivittäisen liikkumisen lisääminen.

Hae lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa

Varhaiskasvatuspaikkojen haku Piispanmäelle on auki. Paikkaa suositellaan hakemaan jo hyvissä ajoin – päätösten tekeminen alkaa jo kevään aikana. Tee hakemus sähköisesti ja merkitse paikkatoiveeksi Piispanmäki.

Oppilaaksi Piispanmäen kouluun

Elokuusta 2025 alkaen Piispanmäen kouluun siirtyvät Jokilaakson ja Rytimäen koulujen oppilaat, sekä osa Hakalahden ja Torkinmäen koulujen oppilaista. Halkokarin koulun matematiikkaluokat siirtyvät väliaikaisesti Piispanmäen tiloihin Halkokarin rakennushankkeen ajaksi.