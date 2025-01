Rakkaat lapset 2 – Siskonpedin tekijöiden komediasarja saa jatkoa helmikuussa

Rakkaat lapset -sarjan toinen kausi jatkaa Vallaksen perheen siskojen (Pirjo Heikkilä, Niina Lahtinen, Krisse Salminen, Sanna Stellan) ja heidän eksentrisen äitinsä Reginan (Miitta Sorvali) tarinaa.

Siskosten ja heidän lellityn pikkuveljensä Edvinin (Joonas Nordman) yllätykseksi, Regina ei palaakaan Italian kirjoitusretriitiltä yksin, vaan mukana on uusi salamarakkaus, Muppe Saarinen (Mikko Kouki). Keskellä Aurinkopoika Oy:n haastavaa taloudellista tilannetta ja siskojen omia elämänkriisejä, uuden ”isän” hyväksyminen osaksi perhettä on yksinkertaisesti liikaa vaadittu.

Kun Regina rakastumisestaan inspiroituneena ryhtyy kirjoittamaan täysin estottomia pornorunoja, alkaa kartanolla tapahtua ja pian Regina Vallaksen imperiumi on vaarassa romahtaa. Mutta kuka selviää lopulta voittajana?

Muppe asettuu vauhdikkaasti Vallaksen perheen isähahmoksi ja Regina-äitiä lukuun ottamatta kukaan ei ole tästä mielissään. Siskoja salamarakkaan motiivit epäilyttävät. Ilona Savola / Yellow Film & TV / Yle

Mupen roolissa nähtävä Mikko Kouki on pitkän linjan näyttelijä, teatteriohjaaja ja

Turun kaupunginteatterin taiteellinen johtaja. Koukin mukaan isähahmo tuo mielenkiintoisen mausteen Vallaksen perheen soppaan.

”Muppe on tässä nössöjen mieshahmojen sarjassa virkistävä poikkeus”, Kouki sanoo. ”Hän on multitalentti, jolla on vastaus lähes kaikkeen.”

Sarjan ohjaaja ja pääkäsikirjoittaja Anna Dahlman kertoo Rakkaiden lasten ensimmäisen kauden saaneen lämpimän vastaanoton.

”Sekoilevat keski-ikäiset naiset ja äitisuhde ovat mielestäni ihan mahtavia aiheita komedialle, joten olin hyvin iloinen, ja ehkä hieman yllättynytkin siitä, kuinka laajaa yleisöä sarja kiinnosti.”

Dahlmanin mukaan toisella kaudella on luvassa entistäkin intensiivisempää valtataistelua perheenjäsenten kesken.

”Kausi sijoittuu kesään, joka tuo visuaaliseen maailmaan valoa ja vihreyttä edelliseen verrattuna. Ihmisten välillä mennään kuitenkin vielä ensimmäistä kautta synkempiin ja omituisempiin vesiin.”

Anna Dahlmanin lisäksi sarjaa ovat käsikirjoittaneet Niina Lahtinen, Pirjo Heikkilä ja Anna Brotkin. Sivurooleissa nähdään mm. Heli Sutela ja Elias Salonen. Sarjan on Ylelle tuottanut Yellow Film & TV.

Rakkaat lapset 2. kausi 11.2. kokonaisuudessaan Yle Areenassa. Sarja esitetään 11.2. alkaen Yle TV1:ssä.