Vihreiden Harjanne: 1,5 asteen ilmastotavoite on käytännössä mennyttä, mutta mitä sanoo hallitus ja uusi ilmastoministeri?

Maailman keskilämpötila ylitti viime vuonna ensimmäistä kertaa kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan suhteessa esiteolliseen aikaan. Vaikka se ei vielä sellaisenaan tarkoita, että Pariisin ilmastosopimuksen tavoite olisi ylittynyt, on sen tapahtuminen lähitulevaisuudessa käytännössä varmaa, toteaa Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne.

– Jo vuonna 2018 IPCC:n erikoisraportissa todettiin, että 1,5 asteen tavoitteessa saatetaan pysyä, jos päästöt saadaan pikimmiten jyrkälle lasku-uralle. Siitä on pian seitsemän vuotta, eikä näin ole vieläkään tapahtunut, Harjanne toteaa.

Ilmaston lämpeneminen on näkynyt maailmalla erilaisina luonnonkatastrofeina ja ääri-ilmiöinä. Paraikaa Kaliforniassa kärsitään historiallisista maastopaloista. Tilanteen korjaamiseksi Harjanne peräänkuuluttaa nyt tieteelliseen tilannekuvaan pohjautuvaa, selväpäistä päätöksentekoa Suomessa, Euroopassa ja maailmalla.

– Vaikka 1,5 asteesta mennään yli, ei hanskoja pidä iskeä tiskiin, sillä jokaisella asteen murto-osalla on merkitystä. Ylivoimaisesti tärkeintä on saada päästöt laskuun nopeasti, eli käytännössä irtautua fossiilienergiasta ja muuttaa maankäyttö kestäväksi. Samalla on sopeuduttava rajuihin muutoksiin ja varauduttava jopa ilmastonmuokkaukseen tutkimustiedolla ja kansainvälisellä sääntelyllä, Harjanne listaa.

Harjanne odottaa uudelta ilmastoministeri Sari Multalalta päättäväistä otetta ja hallituksen kurssin kääntämistä.

– Ministeri Multala aloittaa työnsä tilanteessa, jossa hallituksen näytöt ilmastotoimissa ovat kehnot, vaikka maailma ympärillä palaa ja fossiilienergiasta irtautuminen on myös tärkeä turvallisuuskysymys Venäjän heikentämiseksi, Harjanne muistuttaa.

Harjanne tuskailee ilmastokeskustelun tilaa ja toimien riittämättömyyttä Suomessa.

– Voiko Suomi yksin pelastaa maailman? Ei. Kantaako Suomi edes oman vastuunsa nyt? Ei todellakaan. Uuden ilmastostrategian on esitettävä uskottava polku hiilineutraaliin Suomeen ja Suomen on puskettava vaikuttavaa ilmastopolitiikkaa EU-pöydissä kaikilla sektoreilla, Harjanne jyrähtää.

Ennen nousuaan eduskuntaan Harjanne työskenteli ilmastonmuutostutkijana Ilmatieteen laitoksella. Hän kirjoitti aiemmin tällä viikolla aiheesta myös Verde-lehden kolumnissaan.