WWL-vainoraportti: Autoritaariset hallinnot ja jihadismi uhkaavat entistä useampaa kristittyä Aasiassa ja Afrikassa

World Watch List -vainoraportin ensimmäisellä sijalla on jälleen Pohjois-Korea, jossa kristittynä eläminen on kaikkein vaarallisinta. Maa on sijoittunut Open Doors -järjestön julkaiseman listauksen kärkeen vuodesta 2002 alkaen. Poikkeuksena on vuosi 2022, jolloin kristityille vaarallisin maa oli Talebanin valtaannousun myötä Afganistan.

Vaino lisääntyi viime vuonna Keski-Aasian ohella myös sisällissodan ja huthikapinallisten iskujen runtelemassa Jemenissä (sija 3). Myanmarissa (13) vaino on noussut maan asevoimien ja opposition välisen konfliktin myötä äärimmäiselle tasolle. Kiinassa (15) kehittyvä valvontateknologia on edelleen kaventanut kristittyjen uskonvapautta.

WWL2025 (1.10.2023– 30.9.2024) WWL2024 (1.10.2022– 30.9.2023) Uskonsa takia tapetut kristityt maailmassa 4 476 4 998 Uskonnollisesti motivoituneet iskut kristittyjen kauppoihin, koteihin ja liikeyrityksiin 28 368 21 431 Väkivallan takia pakolaisiksi joutuneet kristityt Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 16 miljoonaa 16,2 miljoonaa Vakavaa vainoa kohtaavat kristityt maailmassa 380 miljoonaa 365 miljoonaa

Keski-Aasia: kristityt erittäin haavoittuvassa asemassa

Autoritaaristen hallintojen muodostama uhka kristityille on luonut Keski-Aasiaan pelon ilmapiirin. Koko WWL-raportin listauksessa vainoa mittaavat pisteet nousivat eniten Kirgisiassa (47), joka sijoittuu 50 kaikkein vaarallisimman maan joukkoon ensi kertaa sitten vuoden 2013. Maan nykyisen presidentti Sadyr Žaparovin hallintokauden aikana uskonnonvapauden rajoitukset ovat lisääntyneet ja kirkkoihin kohdistuva väkivalta kiihtynyt jyrkästi.

Kazakstanissa (38) kristillisiin jumalanpalveluksiin kohdistuu aiempaa enemmän poliisiratsioita. Myös kristittyjen naisten seksuaalinen hyväksikäyttö on lisääntynyt.

Saharan eteläpuolinen Afrikka: väkivalta ja pakolaiskriisi jatkuvat

Sudanissa sisällissodan kiihtyminen nosti maan sijalle 5. Nousun taustalla ovat kristittyjen murhat ja seksuaalinen väkivalta sekä hyökkäykset kristittyjen koteihin ja liikeyrityksiin. Vuoden 2024 puoliväliin mennessä yli 7,7 miljoonaa ihmistä oli joutunut maansisäisiksi pakolaisiksi.

Nigeriassa (7) aseellisten fulanien ja jihadistiryhmien iskut painottuvat edelleen kristittyihin yhteisöihin. Open Doors tukee alueen kristittyjä monivuotisella Nouse Afrikka -kampanjalla, joka toteutetaan yhteistyössä paikallisten kirkkojen kanssa.

Open Doors on kansainvälinen, poliittisesti sitoutumaton ja ekumeeninen avustusjärjestö, joka palvelee vainottuja kristittyjä yli 70 kohdemaassa.

World Watch List -vainoraportti seuraa kristittyjen uskonnonvapauden ja seurakuntaan kohdistuvan vainon toteutumista eri maissa. Tutkimus kokoaa 50 maata, joissa kristityt kokevat vakaumuksensa vuoksi eniten vainoa. Raportti julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1993.

