Kutsu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöpajaan!

Lohjan kaupungissa on kerätty tietoa kuntalaisten kokemuksista tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä Lohjan kaupungin palveluissa. Työpajan tavoite on nimetä toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän vähentämiseksi kyselyn vastausten pohjalta. Työpajan työskentelykielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Työpaja järjestetään kaupungintalolla 13.2. kello 17-19, ja se on avoin kaikille kuntalaisille.

Ilmoittaudu mukaan! Tai lähetä viesti: 0406867059.

Inbjudan till arbetsverkstad om jämställdhet och likabehandling!

Lojo stad gör en plan som främjar jämställdhet och likabehandling i Lojo stads tjänster. Med hjälp av en enkät samlade Lojo stad in information om kommuninvånarnas upplevelser som gällde jämställdhet, likabehandling och diskriminering i Lojo stads tjänster. Målet med denna verkstad är att identifiera åtgärder baserade på svaren. Arbetsspråken på verkstaden är finska, svenska och engelska. Workshopen ordnas på stadshuset den 13 februari kl. 17–19.

Anmäl dig! Eller skicka ett sms: 0406867059.

Invitation to a workshop on equality and non-discrimination!

The city of Lohja makes a plan that improves equality and non-discrimination in Lohja city services. The city of Lohja conducted a survey to gather information on residents’ experiences with equality, non-discrimination, and discrimination in city services. This workshop seeks to identify measures based on the survey responsesThe working languages at the workshop are Finnish, Swedish and English. The workshop is organized at the city hall February 13th, from 5 PM to 7 PM.

Sign up! Or send a text: 0406867059.