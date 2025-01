Mediainfo: Tekoäly – Peikko vai peruskauraa suomalaisille pk-yrityksille?

Yrittäjägallup: Yrityksistä 17 prosenttia on palkannut maahanmuuttajan – palkkaus lisännyt suvaitsevaisuutta ja kykyä palvella asiakkaita 27.12.2024 11:00:00 EET | Tiedote

Puolet 10 tai yli henkilöä työllistävistä yrityksistä on palkannut maahanmuuttajan. 5–9 henkilöä työllistävissä yrityksissä jo kolmannes on työllistänyt maahanmuuttajan, osoittaa Yrittäjägallup. ”Maahanmuuttajan palkkaaminen on kehittänyt yrityksiä. Esimerkiksi henkilökunnan asenteet ovat muuttuneet suvaitsevammiksi”, asiantuntija Sonja Antosalo Suomen Yrittäjistä sanoo.