Kaikkien koirien hyvinvoinnin takaaminen edellyttää riittävästi valvontaresursseja ja toimivia työkaluja

- Kun koira on alistettu vain taloudellisen hyödyn välikappaleeksi, on tulos pahimmillaan järkyttävää katsottavaa, suree Kennelliiton toiminnanjohtaja Pirjo Onza.

Hän peräänkuuluttaa eläinten hyvinvointia valvoville viranomaisille parempia resursseja puuttua eläinten huonoon kohteluun. Myös Lapissa valvontaviranomaisilla on kädet täynnä työtä, eikä rekikoiratoimijoita pystytä valvomaan niin tehokkaasti kuin olisi tarpeen.

- Valtaosa rekikoirayrittäjistä varmasti huolehtii koiristaan, kuten kuuluu, mutta joukkoon mahtuu valitettavasti myös toimijoita, joille koirien hyvinvointi ei ole niin tärkeä asia, kuin sen tulee olla.

Koirien alkuperätietoihin pitää päästä pureutumaan mahdollisimman tehokkaasti myös viranomaisrekisterissä

Nurmeksessa paljastunut tapaus, jossa pakettiautoon oli ahdettu yli sata huonokuntoista koiraa, on todella surullinen esimerkki siitä, miten kaltoin ihminen voi kohdella eläimiä hyötymistarkoituksessa. Tapauksen tutkinta on vielä kesken.

- Valitettavasti pentutehtailua ja koirien salakuljetusta esiintyy niin kauan, kun epämääräisistä olosuhteista tuleville koirille on kysyntää, Onza painottaa.

Hän korostaa sitä, että koiranostajan tulee aina ottaa mahdollisimman tarkasti selvää tarjolla olevan koiran alkuperästä. Jos hankkii Kennelliittoon rekisteröidyn koiran, saa Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä laajalti tietoa koiran taustoista ja muun muassa sen vanhemmille ja sukulaisille tehdyistä terveystutkimuksista.

Pentutehtailu ja laitoin koirakauppa eivät tunne valtioiden rajoja. EU:n komission mukaan koirien ja kissojen kauppa on kasvanut selvästi Euroopassa viime vuosina. Verkkokaupan osuus koirien ja kissojen kaupasta Euroopassa on yli 60 prosenttia, vaikka ala-arvoisesta eläintenpidosta ja kaltoinkohtelusta on paljon selvää näyttöä.

Koirien ja kissojen hyvinvointia Euroopassa pyritäänkin parantamaan EU:n komission esityksellä asetuksesta koirien ja kissojen hyvinvoinnista ja jäljitettävyydestä. Asetuksen toteutuksen tueksi vaaditaan viranomaisille riittäviä valtuuksia ja resursseja, yhtenäisiä käytäntöjä yli valtioiden rajojen sekä tehokasta tiedonsiirtoa eri toimijoiden kesken, listaa Onza.

- Meillä Suomessa on vuodesta 2023 asti ollut käytössä Ruokaviraston ylläpitämä koirarekisteri, jonka tietoja olisi tärkeää pystyä hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti yhdessä Kennelliiton koirarekisterin kanssa niin, että kaikki porsaanreiät pentutehtailulle saadaan tukittua, hän peräänkuuluttaa.

- Kennelliitto selvittää parhaillaan yhdessä Ruokaviraston kanssa mahdollisuuksia hyödyntää rekisteriemme rajapintaa tulevaisuudessa. Tämä edellyttää muun muassa sitä, että rajapinnan käytön kustannuksista ja tietosuojaan liittyvistä asioista päästään sopimukseen.