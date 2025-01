Kuvataiteilija Lilli Haapalan näyttely Utopian jäljillä Galleria Sivuraiteessa 25.1.–27.4.2025

Venäjän Kaukoitään Amurinmaalle perustettiin 1800-luvun puolivälissä utopiayhteisö, jonne muuttivat myös turkulaisen kuvataiteilijan Lilli Haapalan (s. 1984) kaukaiset sukulaiset. Videoteos Uneksijat (2021) kertoo Haapalan löytöretkestä siirtolaisten vanhoille asuinsijoille, minne hän matkusti Trans-Siperian junalla yhdessä kuvaaja, mediatoimittaja Juri Jalasmäen (s. 1988) kanssa. Veturitallissa nähtävä Haapalan installaatio vitriineineen täydentää videoteoksen kerrontaa tuoden esiin projektin aikana löytynyttä ja syntynyttä materiaalia.

Haapalan videoteoksen lähtökohta on ollut hänen sattumalta löytämänsä kielitieteilijä Artturi Kanniston (1874–1943) valokuva- ja arkistoaineisto Siperian shamaaneista ja alkuperäiskansoista. Yksi arkistossa ollut kuva sai taiteilijan pysähtymään, koska siinä ollut nainen oli yllättävällä tavalla Haapalan näköinen. Kiehtova kuva johdatti Turun maakunta-arkistoon, suomalaisen Amurinmaan utopiayhteisön juurille. Japaninmeren rannalla Nahodkassa eli myös Haapalan kaukainen sukulainen Erika Wilhelmiina Knaapi vuodesta 1869 alkaen miehensä, lastensa, sekä 39 muun varsinaissuomalaisen kanssa. Vuonna 2018 Haapala matkusti Jalasmäen kanssa Vladivostokin taiteilijaresidenssin kautta Nahodkaan. Haapala halusi löytää jälkiä utopiayhteisöstä, oman sukunsa tarinan, ja toisaalta ymmärtää ilmiötä.

Elokuvassa yritetään päästä utopiayhteisön jälkien äärelle erilaisten johtolankojen avulla, mutta kielihaasteet ja byrokratia tekevät tutkimuksen järjestelmällisestä etenemisestä mahdotonta. Arkistoihin ei vapaasti pääse eikä tietoa saa. Kaupungit ovat täyttyneet siellä nyt asuvien ihmisten omalla arjella, uudella asemakaavalla sekä liikenteen ja rakennustyömaiden kumulla. Menneisyyden ja nykyisyyden ajat sekä paikat kerrostuvat toisiinsa. Näyttelykokonaisuudessa on kyse juurien etsimisestä. Mikä sai ihmiset aikoinaan lähtemään ja hakemaan parempaa elämää kaukaa idästä? Voidaan myös kysyä, mitä vapaus merkitsee tässä ajassa.

Lilli Haapala työskentelee pääasiassa media- ja tilataiteen keinoin. Hän on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemian tila-aikataiteiden linjalta 2017. Lisäksi hän on opiskellut Turun Taideakatemian valokuvataiteen linjalla (2011–2015). Hänen teoksiaan on ollut esillä niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin näyttelyissä ja hänen teoksiaan kuuluu mm. valtion taidekokoelmaan.