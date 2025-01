Pelastakaa Lasten joulukeräys nousi ennätyslukemiin

Lapsiin kohdistuvassa seksuaaliväkivallassa kolme kasvavaa ilmiötä 27.11.2024 10:33:09 EET | Tiedote

Lapsiin netissä kohdistuvassa seksuaaliväkivallassa on kolme ilmiötä voimakkaassa kasvussa niin Suomessa kuin maailmalla, kertoo Pelastakaa Lasten Nettivihjeen asiantuntija. Lasten ja nuorten itse itsestään ottamien seksuaaliväkivaltaa todistavien kuvien määrä on eksponentiaalisessa kasvussa. Lisäksi viime aikoina on selvästi yleistynyt lasten kiristäminen alastonkuvilla. Myös tekoälyä hyödynnetään yhä enemmän tuottamaan lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa kuvaavaa materiaalia.