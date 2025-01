Nämä laulajat kilpailevat The Voice of Finlandissa - vanhin laulaja 86-vuotias

Uudella The Voice of Finland -kaudella punaisilla tuoleilla nähdään viime kaudelta tutut tähtivalmentajat SANNI, Arttu Wiskari, Maija Vilkkumaa ja Elastinen.

The Voice of Finlandin uudella kaudella laulajien ikäjakauma on laaja: nuorimmat laulajakokelaat ovat 16-vuotiaita, vanhin 86-vuotias.

Tuttuun tapaan The Voice of Finland alkaa Ääni ratkaisee -vaiheella, jossa todella vain äänellä on merkitystä. Tähtivalmentajat saavat jälleen olla varuillaan, sillä tälläkin kaudella heistä jokaisella on käytössään kaksi blokkausta. Tällä kaudella laulajalupaukset joutuvat todella antamaan kaikkensa heti ensihetkistä asti, sillä SANNI, Arttu, Maija ja Elastinen saavat napata tiimeihinsä vain 12 laulajaa.



Ääni ratkaisee -vaiheesta siirrytään Kaksintaisteluihin. Sen jälkeen vuorossa on erittäin jännittävä Knockout-vaihe, eikä tälläkään kaudella kukaan laulajista ole turvassa pudotukselta – tähtivalmentajat voivat lähettää kilpailijan kotiin miltä tuolilta tahansa.



Kausi huipentuu jännittäviin, Turun Logomossa huhtikuussa järjestettäviin livelähetyksiin. Lopulta katsojat valitsevat, kuka kruunataan koko kauden voittajaksi.



The Voice of Finlandin juontavat Heikki Paasonen ja Jaana Pelkonen.



The Voice of Finlandin 14. kausi nähdään Nelosella ja Ruudussa perjantaisin ja sunnuntaisin perjantaina 24.1. alkaen klo 20.

Kauden avausjaksossa 24. tammikuuta klo 20 mukana ovat nämä 8 laulajaa:

Adele Okkonen, 19, Oulu

Oulusta kotoisin oleva 19-vuotias Adele Okkonen opiskelee musiikkiteatteria Tampereella. Hän rakastaa kulttuuria ja viettää vapaa-aikansa teatterin, maalaamisen ja musiikin parissa. Adele työstää ja julkaisee omaa musiikkiaan yhdessä poikaystävänsä kanssa, ja hän haaveilee artistin urasta sekä työskentelystä musiikkiteatterin parrasvaloissa.

Ada Katz, 23, Helsinki

23-vuotias Ada Katz muutti Loviisasta Helsinkiin etsiessään todellista minäänsä. Viimeiset kolme vuotta hän on toiminut freelancemuusikkona, ja vapaa-ajallaan hän kehittää musikaalisuuttaan. Adan suunnitelmana on valloittaa musiikillaan kaikkien maailman kansojen sydämet.

Jami Mäkilä, 32, Jämsä

32-vuotias Jami Mäkilä muutti Jyväskylästä Jämsään rakkauden perässä. Hän on itseoppinut laulaja, joka vasta äskettäin vaihtoi "suihkulaulamisen" laulutunteihin, sillä hän kokee, että laulajalla on oltava monta työkalua pakissaan kiehtoakseen kuuntelijoita. Jamin isä menehtyi keväällä 2024, mikä sai hänet miettimään, mikä on oikeasti elämässä tärkeää. Jami haaveilee löytävänsä verkoston, jonka kanssa hän voisi luoda omaa musiikkia.

Emma Gustafsson, 33, Porvoo

Emma Gustafsson on 33-vuotias laulun- ja tanssinopettaja Porvoosta. Vapaa-ajallaan hän matkustaa, tanssii ja viettää aikaa 6-vuotiaan tyttärensä kanssa. Laulu on kulkenut Emmalle hänen isältään, ja nyt hän jakaa tätä perintöä omalle lapselleen. Emma laulaa kantripoppia ja unelmoi oman musiikin tekemisestä.

Noa Pohjasmäki, 16, Veikkola

16-vuotias lukiolainen Noa Pohjasmäki asuu Veikkolassa viisihenkisen perheensä kanssa. Vapaa-ajallaan hän viettää aikaa perheen kanssa, pelaa jalkapalloa ja soittaa pianoa. Perhe ja ystävät ovat Noalle elämässä tärkeimpiä asioita, ja hän muistaa aina, kuinka onnellinen hän oli saadessaan kuulla tulevansa isoveljeksi. Musiikin saralla Noan tavoitteena on voittaa mahdollisimman paljon Emma-palkintoja ja olla yksi Suomen suurimmista artisteista.

Rosita Mäntyniemi, 31, Peräseinäjoki

Peräseinäjoella asuva 31-vuotias Rosita Mäntyniemi työskentelee lähihoitajana ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikössä. Työ- ja perhe-elämän ohessa Rosita käy laulamassa seurakunnissa. Musiikillisuus on kulkenut suvussa niin pitkään kuin Rosita muistaa, ja hän uskoo romanijuuriensa olevan osasyy tähän.

Anna Ladar, 29, Tampere

29-vuotias Anna Ladar asuu Tampereella, missä hän myös pyörittää omaa kauneudenhoitoalan yritystään. Anna on juuriltaan ukrainalaisvenäläinen ja kokee tämän muokanneen hänestä hyvin avarakatseisen ja helposti sopeutuvan ihmisen. Kimalle ja diivailu ovat osa Annan lavapersoonaa, ja hän toivoo tarjoavansa katsojille esiintyessään sekä menevää musiikkia että silmänruokaa!

Upendra Siriwardana, 33, Kouvola

33-vuotias Upendra Siriwardana muutti Sri Lankasta Suomeen, Kouvolaan, miehensä opintojen vuoksi. Sri Lankassa hän työskenteli laulunvalmentajana, mutta nykyään hän opiskelee suomen kieltä ja on osa-aikaisesti töissä. Vapaa-ajallaan hän harrastaa tanssia, ruoanlaittoa ja joogaa. Upendra sijoittui hyvin The Voice of Sri Lankassa ja haaveileekin kansainvälisestä urasta, suurista lavoista ja positiivisen vaikutuksen tekemisestä ihmisiin musiikillaan.

Tässä ovat kaikki vuoden 2025 The Voice of Finland -laulajat:

Ada Katz, 23, Helsinki

Adele Okkonen, 19, Oulu

Aino Oikarinen, 21, Espoo

Aku Lehtonen, 38, Helsinki

Aleksi Heinonen, 20, Rauma

Alexsandra Hilario Anton, 18, Kerava

Amanda Luts, 19, Sysmä

Anastasiia Snietko, 23, Kerava

Anna Huttunen, 40, Lahti

Anna Ladar, 29, Tampere

Anni Kröger, 32, Helsinki

Arto Eskelinen, 57, Vantaa

Arttu Kauppinen, 21, Kokkola

Ben Liljefors, 36, Hyvinkää

Brett Botha, 37, Tampere

Christa Kaira, 33, Turku

Christoffer Gunnar, 29, Pietarsaari

Dani & Ellen (Daniela Owusu, 20, Helsinki ja Ellen Urban, 20, Helsinki)

Eeva Venäläinen, 24, Helsinki

Eevi Amanda (Eevi Koskinen), 20, Iisalmi

Eevi Huhtinen, 32, Helsinki

Elle Valkeapää (Máret-Elle Valkeapää), 19, Kuttanen

Emeliina Virtanen, 20, Nokia

Emilia Pakkala, 28, Jyväskylä

Emma Gustafsson, 33, Porvoo

Emma Putila, 22, Haaparanta

Emmi Laaksonen, 25, Turku

Erick Ávila, 45, Turku

Erika Rahkola, 20, Tampere

Eveliina Eloranta, 16, Kankaanpää

Hanna Kanasuo, 46, Koski TL

Heidi Kinnunen, 38, Kannus

Henna Nieminen, 30, Lapinjärvi

Henri Arola, 42, Järvenpää

Henri Salin, 31, Oulu

Ida-Meri Havukainen, 32, Joensuu

Ilari Liimatainen, 29, Jyväskylä

Ilkka Harju, 48, Äänekoski

Jaakko Janakka, 43, Tampere

Jake Perho, 29, Turku

Jami Mäkilä, 32, Jämsä

Janina Suihkola, 24, Helsinki

Janita Lunara (Janita Laakkonen), 35, Tampere

Jarkko Caven, 50, Tampere

Jarno Lindén, 32, Pirkkala

Jenni Botha, 32, Tampere

Jenny Pasanen, 27, Laukaa

Jimmy Martin, 28, Korsholm

Johanna Sandell, 39, Kauniainen

Joni Nikula, 32, Kaustinen

Josefiina Toivanen, 28, Mikkeli

Julia Janakka, 20, Helsinki

Jupe Velin (Jukka-Pekka Velin), 37, Kouvola

Kaisla Silfver, 24, Turku

Kalle Lehtonen, 86, Turku

Karoliina Berlin, 18, Porvoo

Karoliina Kalda, 16, Helsinki

Kiyan Khoraminezhad, 21, Helsinki

Lauri Gayer, 26, Turku

Lauri Miettinen, 41, Helsinki

Leevi Eemeli (Leevi Toponen), 23, Sipoo

Lunar Karma (Kaarina Ruotsalainen), 23, Hämeenlinna

Maeve Korpela, 29, Helsinki

Mandy Idema, 20, Oulu

Mari Visuri, 23, Haapajärvi

Marjut Kurttila, 21, Jyväskylä

Matias Pynnönen, 26, Helsinki

Micu Ohtonen (Michael Ohtonen), 42, Kangasala

Mika Pelkonen, 32, Ylikiiminki

Mikko Kilkkinen, 40, Helsinki

Mikko Kreivi, 32, Jyväskylä

Milja Ruohola, 19, Tampere

Milka Vilhelmiina (Milka Keihäs), 34, Kemiönsaari

Minni Seppä, 20, Oulu

Miona Madsen, 38, Lontoo

Mohammad Riazat, 33, Rovaniemi

Monica Ekola, 23, Tampere

Naomi Moller (Naomi Streiling), 21, Helsinki

Noa Pohjasmäki, 16, Veikkola

Nora Taskinen, 19, Kerava

Oliver Hurrell, 37, Jyväskylä

Oliver Lindeman, 18, Espoo

Oliver Rosenholm, 16, Lappeenranta

Olli Hartonen, 38, Espoo

Olli Tomberg, 25, Helsinki

Omar Zouiter, 35, Kurikka

Paulina Mbella, 30, Vantaa

Petu Suomalainen, 29, Tampere

Pirjo Käkelä, 58, Kuopio

Ricardo Grönfors, 17, Kankaanpää

Risto Piirainen, 49, Nokia

Robbie Heffernan, 56, Oulu

Rosa Heart (Rosa Latva), 34, Helsinki

Rosa Kumar Saarinen, 16, Helsinki

Rosita Mäntyniemi, 31, Peräseinäjoki

Saara & Riina (Saara Kokko, 33, Tampere ja Riina Kokko, 33, Tampere)

Saara Kuru, 26, Espoo

Sara Julia (Sara Koskipuro), 30, Kuusankoski

Satu Margareeta (Satu Räisänen), 24, Helsinki

Selma Suikkanen, 22, Jyväskylä

Sini Kursu, 34, Tornio

Sini Sandman, 36, Helsinki

Sumu Sointupuro, 25, Tampere

Taina Kemppainen, 64, Sastamala

Tais Delia (Tetiana Pysarenko), 33, Jyväskylä

Tatu Tossavainen, 38, Kuopio

Teemu Piskonen, 31, Mikkeli

Tiia Airaksinen, 28, Kuopio

Tiuku Suomi, 16, Forssa

Tuuli Nurmi, 30, Hyvinkää

Upendra Siriwardana, 33, Kouvola

Valma Sipilä, 25, Helsinki

Venla Suoranta, 35, Perniö

Ville Mikkola, 29, Jyväskylä

Ville Mustonen, 37, Järvenpää

Wilma Estola, 21, Jyväskylä

Wilma Kvick, 26, Varkaus