Uutuuskirja Mademoiselle Coco ja rakkauden tuoksu kertoo maailman tunnetuimman parfyymin, Chanel N° 5:n synnystä

Pariisi, 1919. Tinkimättömästä tyylistä tunnettu Gabrielle "Coco" Chanel on rakentanut menestyksekkään muotitalon, ja hänen ajattoman elegantit luomuksensa herättävät ihailua kaikkialla. Hänen elämänsä kuitenkin järkkyy, kun hänen rakastettunsa Boy Capel kuolee traagisessa auto-onnettomuudessa. Suru musertaa hänet, mutta unelma luoda parfyymi, joka kunnioittaa hänen rakkauttaan Boyta kohtaan ja samalla modernin naisen voimaa, antaa hänelle uutta toivoa.

Coco matkustaa Etelä-Ranskaan, tuoksujen kehtoon, maanpaossa olevan karismaattisen Dmitri Romanovin kanssa. Hän ammentaa inspiraatiota Katariina Suuren legendaarisista tuoksuista ja sukeltaa syvälle oman elämänsä intohimoihin. Tällä matkalla syntyy tuoksu, joka on paitsi rakkauden ikuistaja myös kaikkien aikojen menestynein parfyymi - Chanel N° 5.

"Naisella, joka ei käytä hajuvettä, ei ole tulevaisuutta.” - Coco Chanel

Mademoiselle Coco ja rakkauden tuoksu on ollut maailmanlaajuinen menestys. Teos on käännetty jo yli 20 kielelle.

Michelle Marly, oikealta nimeltään Micaela Jary, on saksalainen bestsellerkirjailija, joka kasvoi muodin, elokuvien ja musiikin maailmassa. Hänen isänsä, säveltäjä Michael Jaryn kautta, hän löysi intohimonsa ranskalaiseen chansoniin jo varhain. Michelle Marly on työskennellyt pitkään toimittajana useissa lehdissä, mutta on nykyisin täysipäiväinen kirjailija. Hän asui pitkään Pariisissa, mutta nykyisin hän asuu miehensä ja koiransa kanssa Berliinissä ja Münchenissä.

Michelle Marly: Mademoiselle Coco ja rakkauden tuoksu

Saksankielinen alkuteos Mademoiselle Coco und der Duft der Liebe

Suomentanut Kirsi Vainionperä / Nuanxed

Julkaisuaika joulukuu 2024

Julkaisuformaatit: painettu, e- ja äänikirja. Äänikirjan lukee Johanna Kokko.

