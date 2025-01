Foodora ja Alepa aloittavat yhteistyön - Ruokaa voi tilata jatkossa eri Alepoista ympäri Helsinkiä

Foodoran ja S-ryhmän ruokakauppojen valtakunnallinen yhteistyö on käynnistynyt vaiheittain eri puolille Suomea vuoden 2024 lopulla ja uusien myymälöiden avaaminen jatkuu 2025 aikana. Yhteistyö on alkanut jo Kuopion, Oulun ja Tampereen Sale-myymälöissä. Tampereen avaus oli menestys ja nyt on vuorossa Helsingin Alepat.

– Kuluttajat haluavat ostoksensa nopeasti kotiin. Yhteistyössämme yhdistyvät S-ryhmän edulliset tuotteet sekä Foodoran helppo tilauskokemus ja tehokas pikakuljetus. Oulu, Kuopio ja Tampere osoittivat, että palvelulle on kysyntää. Tampere avattiin joulukuun alussa ja se on ollut menestys, kertoo Foodoran liiketoimintajohtaja Anni Ahnger.

S-ryhmä on tunnettu laajasta brändituotevalikoimastaan sekä edullisista omista tuotemerkeistään, joita on nyt saatavilla myös Foodoran kautta. Foodoran tavoitteena on tarjota asiakkailleen mahdollisimman laaja valikoima eri tuotemerkkejä, jopa 5 000 tuotetta. Valikoimaa kehitetään ja laajennetaan jatkuvasti.

Tuotevalikoima ja -hinnat ovat samat sekä Foodoran kautta tilattaessa että myymälässä. Asiakkaille ruokaostosten pikatoimitus kotiin tuo helppoutta, ja se vapauttaa aikaa muihin tärkeisiin asioihin.

– Uskomme vahvasti, että helsinkiläiset nappaavat palvelun omakseen nopeassa tahdissa. Ostokset tulevat kotiin jopa alle puolessa tunnissa. Olemme huomanneet, että varsinkin alle 40-vuotiaille kaupunkilaisille sovellusten kautta tilaaminen on jo arkipäivää, sanoo Ahnger.

Foodora on myös S-ryhmän ravintoloiden kotiinkuljetuskumppani, yhteistyö aloitettiin syksyllä 2023.

Seitsemän Alepa-myymälää avautuu Foodoran palveluun tammikuusta alkaen Kampissa, Pikku-Huopalahdessa, Kuparitalossa Töölössä, Malmilla, Siltamäessä, Porttipuistossa ja Verkkosaaressa. Kuljetukset eri Alepoista palvelevat ympäri Helsinkiä.

Foodoran sovelluksesta löytyvät:

14.1.

Alepa Kamppi, Alepa Pikku-Huopalahti, Alepa Kuparitalo (Töölö)

15.1.

Alepa Malmin Nova, Alepa Siltamäki, Alepa Verkkosaari

Alepa Porttipuisto (avautuu myöhemmin)