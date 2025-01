​​Kangasjärven tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtävillä​ (Pohjois-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa)

Kangasjärven tuulivoimahankealue sijaitsee Pyhäjärven, Pihtiputaan ja Keiteleen kuntien alueilla. Hankealueen pohjoisosa sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan ja Pyhäjärven kuntaan. Hankealueen keski- ja eteläosa sijoittuvat Keski-Suomen maakuntaan ja Pihtiputaan kuntaan. Hankealueen kaakkoinen osa sijoittuu Pohjois-Savon maakuntaan ja Keiteleen kuntaan.

Hankealueen koko on noin 10 600 hehtaaria. Varsinaiselle tuulivoima-alueelle suunnitellaan rakennettavaksi enintään 111 voimalaa, joiden yksikköteho olisi enintään 10 MW ja kokonaiskorkeus enimmillään 300 metriä. Hankkeen sähkönsiirtoa koskevat tarkemmat reittivaihtoehdot tarkentuvat kevään 2025 aikana ja sähkönsiirtoreittien ympäristönvaikutustenarviointi on tarkoitus sisällyttää osaksi YVA-menettelyä myöhäisemmässä vaiheessa.

Nyt nähtävillä oleva YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. YVA-ohjelma ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä verkossa osoitteessa: www.ymparisto.fi/Kangasjarvi-tuulivoima-YVA.

Paperimuodossa selostukseen voi tutustua 13.1.2025-14.3.2025 välisen ajan seuraavissa paikoissa virastojen normaaleina aukioloaikoina:

Pyhäjärvi

Pyhäjärven kaupungintalo (Ollintie 26, 86800 Pyhäjärvi)

Kirjasto (Laitisentie 6, 86800 Pyhäjärvi)

Pihtipudas

Pihtiputaan kunnantalo (Keskustie 9, 44800 Pihtipudas)

Kirjasto (Keskustie 9, 44800 Pihtipudas)

Keitele

Keiteleen kunnantoimisto (Laituritie 1, 72601 Keitele)

Kirjasto (Koulutie 1, 72600 Keitele)

Kiuruvesi

Kiuruveden kaupungintalo (Harjukatu 2, 74700 Kiuruvesi)

Kirjasto (Lähteentie 10, 74700 Kiuruvesi)

Pielavesi

Pielaveden kunnanvirasto (Puustellintie 13, 72400 Pielavesi)

Kirjasto (Laurinpurontie 14, 72400 Pielavesi)

Viitasaari

Viitasaaren kaupungintalo (Keskitie 10, 44500 Viitasaari)

Kirjasto (Koulukuja 6, 44500 Viitasaari)

ELY-keskukset

Pohjois-Savon ELY-keskus (Kallanranta 11, 70100 Kuopio)

Keski-Suomen ELY-keskus (Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Veteraanikatu 1, 90130 Oulu)

Kaikilla on mahdollisuus esittää näkemyksensä YVA-ohjelmasta yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisena viimeistään 14.3.2025 osoitteeseen Pohjois-Savon ELY-keskus, PL 2000, 70101 Kuopio (Kallanranta 11, Kuopio) tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi. ELY-keskus toivoo, että lausunnot ja mielipiteet toimitetaan mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa. Viitteenä pyydetään mainitsemaan POSELY/1701/2024.

Yleisötilaisuudet

YVA-ohjelmaa koskevat esittelytilaisuudet pidetään seuraavasti:

Pihtipudas (valtuustosali) 12.2.2025 klo. 16:30-19:00

Pyhäjärvi (valtuustosali) 13.2.2025 klo. 16:30-19:00

Keitele (Wanha Meijeri) 17.2.2025 klo. 16:30-19:00

Pihtiputaan ja Keiteleen tilaisuuksissa esitellään myös tuulivoima-alueen kaavaluonnosta. Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu klo. 16.30 alkaen ja varsinainen asioiden esittely alkaa klo. 17.00 kestäen arviolta klo. 18.00 saakka, minkä jälkeen on varattu aikaa yleisille kysymyksille. Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä, osallistumislinkki julkaistaan lähempänä tilaisuutta osoitteessa www.ymparisto.fi/Kangasjarvi-tuulivoima-YVA. Esittelyosuuden jälkeen läsnäolijoilla on mahdollisuus keskustella ja kysellä hankkeesta vapaamuotoisesti aihepiireittäin.