Kiasma-teatterin kevätohjelmisto käynnistyy tammikuun viimeisenä viikonloppuna ainutlaatuisella esitystapahtumalla

Ainutkertainen esityshappening ja kevätkauden elokuvaohjelmisto

Yhdysvaltalais-itävaltalais-uzbekistanilaistaiteilija Nikima Jagudajev ottaa haltuunsa Kiasma-teatterin ryhmänsä kanssa yhden päivän ajaksi lauantaina 25. tammikuuta. Basically -esitysprojekti muuntaa tilan leikkisäksi ja vuorovaikutteiseksi ympäristöksi, kutsuen yleisön osaksi spontaania ja avointa toimintaa. Basically tarjoaa uniikin näkökulman taiteeseen korostaen osallistumista, arvaamattomuutta ja ainutlaatuisia kohtaamisia. Teosta on esitetty useissa museoissa ja gallerioissa eri maissa tätä ennen, ja nyt se saa uuden muodon teatteritilassa. Yleisö on tervetullut saapumaan tapahtumaan milloin tahansa esityksen aikana, sekä viipymään tilassa haluamansa ajan.

Kiasma-teatterin kevätkauteen kuuluvat myös elokuvanäytökset. Helmikuussa nähdään DocPoint -festivaalin dokumenttielokuvia, ja maaliskuun puolivälissä Tampereen elokuvajuhlien parhainta antia. Perinteinen Tampereen parhaat -elokuvanäytös nähdään tänä vuonna kahtena samansisältöisenä näytöksenä yhden viikonlopun aikana.

Nykytanssia Kiasman ylimmässä kerroksessa

Maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna Kiasman 5. kerroksen avarassa galleriatilassa nähdään koreografi Anna Maria Häkkisen tanssiteos Afterglow – low lingering slips of light. Auringon laskiessa horisontin taa sen valo siroaa ilmakehän hiukkasiin ja saa aikaan punaisia, oransseja ja vaaleanpunaisia sävyjä. Yhdeksän tanssijan askeleet, livenä soitetut harpun sävelet ja edm:n aaltoilevat äänimaailmat liukenevat yhteen kokonaisvaltaisessa esityskokemuksessa. New Yorkin Performa Biennaalissa 2023 kantaesitetyn teoksen musiikista vastaa Keliel, ja valosuunnittelu on Erno Aaltosen käsialaa.

Anna Maria Häkkinen: Afterglow - low lingering slips of light Maria Baranova Maria Baranova. Courtesy of the artist and Performa.

Esityksiä planetaariossa

Maaliskuun lopussa sukelletaan hetkeksi Kiasman Linnunradalla -näyttelyn maailmaan, ja Kiasma-teatteriin pystytettävän planetaarion sisään. Valovuoden pituutta käsittelevän, liikelähtöisen esitystaideteoksen Celestial Body ohjaa Joel Teixeira Neves, ja esiintyjänä toimii valovoimainen Silva Belghiti. Esityksen kielet ovat suomalainen viittomakieli ja englanti.

Loppukevään esitykset sukeltavat deittisovellusten maailmaan ja metsäyhteyteen



Kuvataiteilija Andrey Bogush (RU/FIN) ja koreografi Juan Pablo Cámara (AG)saattavat yhteisen teoksensa Homopticum ensi-iltaan. Teos lainaa deittisovellusten, peep show’n ja dark roomien kuvastoa, tutkien tunteiden, kokemusten ja havaintojen ilmenemistä fyysisinä, materiaalisina ja aistillisina muotoina. Teos on inspiroitunut Paul B. Preciadon esseestä ”Pornotopia”, joka käsittelee Playboy-imperiumin luomaa kulttuuria ja arkkitehtuuria. Bogushin taideteoksia on nähty Kiasman näyttelyissä aiemmin, ja Cámara esiintyi ARS22 -näyttelyn avajaisissa Michele Rizzon ryhmässä.

Kevätkauden päätteeksi yleisö kutsutaan metsään yhteisen kokemuksen äärelle. Hongkongilaisen ecoqueer-taiteilija Zheng Bon esitys Le Sacre du Printemps (Nuuksio) kutsuu yhteyteen metsän, sammaleiden ja puiden kanssa. Hän on tehnyt vuodesta 2021 yhteistyötä DACEn (Dance Art Critical Ecology) ja pohjoismaisten tanssijoiden kanssa metsässä Dalarnassa, Ruotsissa. Heidän tutkimuksensa ensimmäinen osuus oli esillä elokuvana 59. Venetsian biennaalissa. Tänä keväänä he jatkavat työskentelyään Nuuksion metsissä. Esitykset ajoittuvat toukokuun viimeiselle viikonlopulle. Tapahtumaan sisältyy bussikuljetus Kiasmalta Nuuksioon ja takaisin. Tarkat esityspäivät päivittyvät kevätkauden aikana.

Andrey Bogush & Juan Pablo Cámara: Homopticum Andrey Bogush & Juan Pablo Cámara Andrey Bogush & Juan Pablo Cámara

KEVÄÄN 2025 AIKATAULU



Esitystapahtuma

Nikima Jagudajev: Basically

la 25.1. 11.00-17.00

Kiasma-teatteri

Sisäänpääsy museolipulla



Elokuvafestivaali

DocPoint

4.-9.2.

docpointfestival.fi

Tanssi

Anna Maria Häkkinen: Afterglow, low lingering slips of light

la 1.3. 17.00

su 2.3. 17.00

Kiasman 5. kerros

Liput 25 / 15 €



Elokuvanäytös

Tampereen parhaat 2025

la 15.3. 14.00

su 16.3. 14.00

Kiasma-teatteri

Liput 11 €



Esitys

Celestial Body

pe 21.3. 18:00

la 22.3. 15.00*

ti 25.3. 18:00

ke 26.3. 15:00

to 27.3. 15:00

pe 28.3. 18:00

la 29.3. 15.00*

Kiasma-teatteri

Liput 25 / 15 €

* 14.00 yleisökeskustelu, pääsy esityslipulla



Esitys

Jessica Andrey Bogush & Juan Pablo Cámara: Homopticum

pe 25.4. 18.00

la 26.4. 15.00

su 27.4. 15.00

ti 29.4. 18.00

Kiasma-teatteri

Liput 25 / 15 €



Esitys metsässä

Zheng Bo: Le Sacre du Printemps (Nuuksio)

pe 23.5. – su 25.5.

Nuuksio

Liput 35 / 25 € (sis. kuljetukset Kiasma-Nuuksio-Kiasma)

HUOM! Tarkat esitysajat ilmoitetaan ja liput tulevat myyntiin kevään aikana.