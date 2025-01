Merkittävä muutos työpaikkojen arkeen: Työturvallisuuskeskus luopuu painetuista Työturvallisuuskorteista 15.1.2025

Monien työpaikkojen ja ihmisten arkeen on tulossa merkittävä muutos, sillä 15.1.2025 alkaen Työturvallisuuskeskus (TTK) luopuu painetuista Työturvallisuuskorteista. Työturvallisuuskortti uusitaan viiden vuoden välein, joten muutos koskettaa merkittävää osaa suomalaisista ja Suomessa työskentelevistä, sillä voimassa olevia Työturvallisuuskortteja on noin 800 000.

"Näkisimme, että muutos on merkittävä, sillä Työturvallisuuskortteja on myönnetty vuodesta 2003 ja näin ollen myönnettyjen korttien määrä on kasvanut noin kolmeen miljoonaan kappaleeseen," sanoo Nordic Competence Group Oy:n toimitusjohtaja Maarit Pihl. "Suuren määrän ja pitkän historian vuoksi painetusta Työturvallisuuskortista on tullut vahva ja tunnettu käytänne työpaikoille."

Asia on herättänyt jo nyt paljon kysymyksiä, ja olemme opastaneet asiakkaitamme asiaan liittyen jo loppuvuoden ajan. Olemme myös varautuneet siihen, että vuoden 2025 aikana asia herättää huomattavan määrän kysymyksiä ja avun tarpeita.

Jatkossa Työturvallisuuskortin pätevyys voidaan osoittaa uuden avoimen rekisterin kautta. Avoimen rekisterin avulla rekisteröityjen pätevyystietojen tarkastaminen on mahdollista henkilön nimen ja syntymäajan perusteella esimerkiksi tilaajan tai työnantajan toimesta.

Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Kortin perustamisesta vuonna 2003 lähtien tapaturmat ovat laskeneet huomattavasti, noin 17 %. Tapaturmavakuutuskeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2024 palkansaajille sattui yhteensä 114 000 työtapaturmaa, joista suurin osa, 90 000, on työpaikkatapaturmia ja 24 000 työmatkatapaturmia. Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus on noin 25 työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohti.

"Vaikka työturvallisuuden eteen on tehty paljon töitä, tapaturmia tapahtuu edelleen työpaikoilla, ja vaikuttavia kehitystoimia tarvitaan," toteaa Maarit Pihl.







Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus (Palkansaajien työtapaturmat vuosina 2005–2024 ja ennuste vuodelle 2024)

Työturvallisuuskortit digitaalisiin rekistereihin





Uuden digitaalisen rekisterin käyttöönotto tuo mukanaan monia etuja. Työntekijöiden ei enää tarvitse kantaa mukanaan fyysistä korttia, vaan pätevyys voidaan tarkistaa helposti ja nopeasti verkossa. Tämä parantaa tietoturvaa ja vähentää väärinkäytösten riskiä.



Työturvallisuuskorttikoulutukset ovat kehittyneet vuosien varrella, ja ne ovat olleet keskeisessä roolissa työturvallisuuden parantamisessa. Tulevaisuudessa koulutusten sisältöä tullaan päivittämään vastaamaan entistä paremmin työelämän tarpeita ja uusia turvallisuusvaatimuksia.



Suomalainen Koulutustukku tarjoaa työturvallisuuskoulutusta kätevästi etäkoulutuksena vuoden jokaisena arkipäivänä. Koulutustukun kautta suoritetut työturvallisuuskoulutukset rekisteröidään automaattisesti uuteen digitaaliseen rekisteriin.