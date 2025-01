Uudistetun Sale Töysän avajaisia juhlitaan 6.2.2025 klo 10 alkaen

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepeen, täysin uudistettu Sale Töysä avataan torstaina 6.2. klo 10 osoitteessa Keskustie 5. Sale Töysä on toiminut uudistuksen ajan, elokuusta 2024 lähtien, väistötilassa.

– Väistötilassa olemme pystyneet palvelemaan asiakkaitamme supistetulla perusvalikoimalla. Haluammekin kiittää asiakkaitamme siitä, että he ovat käyttäneet palveluitamme Töysässä uudistuksen ajan ja antaneet lisäksi positiivista palautetta, kertoo myymäläpäällikkö Aila Yli-Kohtamäki.

Väistötila sulkeutuu torstaina 23.1. poistomyynnin jälkeen ja kauppapalveluita ei valitettavasti pystytä toteuttamaan 24.1.–5.2.2025.

– Uudistetussa Sale Töysässä tulee olemaan ensimmäisenä Eepeen Salena sähköiset etiketit. Näillä helpotetaan paitsi myymälän prosesseja, mutta näillä varmistetaan myös aina oikeiden hintojen paikkansapitävyys asiakkaille. Uutta tulee olemaan myös paistopiste. Peruskorjauksen yhteydessä kiinteistö on kokonaisuudessaan uudistettu vastaamaan nykyaikaisia tarpeita, ja muun muassa energiatehokkuutta on kehitetty lisäämällä eristyksiä. Kylmälaitteet uusittiin energiatehokkaampiin ratkaisuihin. Asiakkaille näkyviltä osin muun muassa katokset uusittiin ja niitä jatkettiin, sekä myymälän päätyyn rakennettiin erillinen tila myymälätekniikalle. Asiakkailla on jatkossa käytössä asiakas WC. Investoinnin kokonaiskustannus: 1,7 miljoonaa, kertoo toimialajohtaja Iina Kalliorinne.

– Lämpimät kiitokset henkilökunnalle poikkeusolosuhteissa toimimisesta, ihan väistötilan etsimisen, muuton ja väistötilassa työskentelyn osalta, kiittää ryhmäpäällikkö Mari Humppi.

Avajaispäivänä Sale Töysässä on muun muassa kahvi ja kakkutarjoilu, ABC-mobiilin ja S-mobiilin esittelyä sekä S-Business ja LähiTapiolan edustajia. Apsi Apina on pyörittämässä onnenpyörää ja Salen koko yhdeksän hengen työporukka vastaanottamassa asiakkaat. S-mobiiliin olemme laittaneet Sale Töysään erityisen avajaisetukupongin.