Muumien 80-vuotisjuhlan kunniaksi: Muumi 80 v. -juhlajuoma

Tuotteesta on suunniteltu viisi erilaista vaihtuvaa etikettiä, joissa on erilaisia kuvituskuvia muumeista juhlavissa tunnelmissa. Kuvituskuvat ovat Tove Janssonin itse piirtämiä. Juhlajuoman väri on kauniin vaaleanpunainen.

Sinebrychoff lahjoittaa 5 senttiä jokaisesta myydystä tuotteesta Suomen Punaisen Ristin ystävätoimintaan (linkki tiedotteen alla).

Tove Jansson kirjoitti ja kuvitti ensimmäiset muumitarinat toisen maailmansodan vielä riehuessa. Ne olivat hänelle pakokeino ja turvapaikka huolesta omien rintamalla olleiden veljensä ja ystäviensä suhteen.

Muumi-juhlavuoden teema on ”Ovi on aina auki”, ja vuoden aikana halutaan tuoda esiin osallisuutta, ystävällisyyttä ja perheen sekä yhteisön merkitystä.

”Haluamme juhlistaa juhlavuotta ja samalla pitkää yhteistyötämme uudella Muumi-virvoitusjuomalla. Muumit syntyivät vaikeana aikana ja on ikävää, että ongelmat eivät ole maailmasta kadonneet. Juhlajuomaan sopiikin siten SPR-kumppanuus. Muumit ovat tuoneet lohtua ja iloa miljoonille ihmisille eri aikoina ja on hienoa olla mukana Muumin tarinassa”, kertoo Niklas Rimpi, Muumi-virvoitusjuoman tuotepäällikkö Sinebrychoffilla.

”Juhlat ja hauskanpito ovat keskeinen osa elämää Muumilaaksossa, aivan kuten oli myös Toven ystäväpiirissä niin kepeinä kuin raskainakin aikoina. Meitä ilahduttaa, että Sinebrychoff juhlistaa muumitarinoita kaikki yhteen kokoavalla juhlavuosijuomalla ja tekee lahjoituksen Suomen Punaisen Ristin toimintaan.”, Moomin Characters -yhtiön toimitusjohtaja Roleff Kråkström sanoo.

Muumi 80-vuotisjuhlavuonna Moomin Characters tekee yhteistyötä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton (IFRC) kanssa kerätäkseen varoja apua tarvitseville. Osana yhteistyötä Moomin Characters lahjoittaa 100 000 euroa Suomen Punaiselle Ristille. Tämä lahjoitus ja yksityishenkilöiden lahjoitukset Suomessa menevät Punaisen ristin Nuorten turvataloihin, jotka auttavat nuoria elämän pienissä ja suurissa haasteissa vuoden jokaisena päivänä.

Sinebrychoff on valmistanut Muumi-virvoitusjuomia vuodesta 1991. Sinebrychoff on Muumi-brändin virallinen lisenssinhaltija Suomessa virvoitusjuomakategoriassa.

Muumi Juhlajuoman jakelu alkaa 27.1.2025 aluksi SOK:n myyntipisteissä, sitten maaliskuussa kaupoissa kautta maan. Muumi Juhlajuoma tulee myyntiin vain kuuden kuukauden ajaksi, eli kyseessä on rajoitettu erä.

Muumi-uutuus on pakattu 0,5 litran kierrätysmuovipulloon, joka Sinebrychoffin muiden puolen litran pullojen tapaan on valmistettu 100 % kierrätetystä muovista. Muumi-juomat valmistetaan Keravalla hiilineutraalisti.

Tuotetiedot:

Muumi Juhlajuoma Vadelma-Päärynä

Vadelman- ja päärynänmakuinen virvoitusjuoma

Ainesosat: Vesi, sokeri, hiilidioksidi, aromi, luontainen aromi, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), päärynämehu tiivisteestä, väri (antosyaanit), säilöntäaine (kaliumsorbaatti).

Energia per 100 ml: 170 kJ/40 kcal

Hiilihydraatit g/100 ml: 9,8

Sokeri g/100 ml: 9,8

Proteiini, suola, rasva g/100 ml: 0