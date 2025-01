Gazassa keskimäärin 15 lasta vammautunut joka päivä räjähtävien aseiden takia

Vuoden 2024 ensimmäisten 11 kuukauden aikana ainakin 5230 lasta Gazassa sai vammoja, jotka vaativat kuntoutusta.

Vammautuneiden lasten tarvitsemaa hoitoa tai kuntoutusta on saatavilla hyvin rajoitetusti, koska Israelin joukkojen hyökkäyksiä on kohdistunut sairaaloihin ja terveydenhuollon työntekijöihin. Myös elintärkeiden hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden toimittamista alueelle on rajoitettu.

Vammoja saaneiden lasten määrä on todennäköisesti arvioitua suurempi. Luku ei esimerkiksi kata kaikkia lapsia, jotka ovat saaneet kuulo- tai näkövamman. Arviossa ei myöskään ole mukana mahdollisesti elinikäisistä sodan aiheuttamista henkisistä vaurioista kärsivät lapset.

Vammojen hoito tai kuntouttaminen on Gazassa tällä hetkellä lähes mahdotonta. Gazan ainoa raajavammoihin keskittynyt kuntoutuskeskus ei ole ollut toiminnassa sitten 2023 joulukuun tarvikkeiden ja henkilökunnan puutteen vuoksi. Keskus vaurioitui entisestään helmikuussa 2024 tehdyssä hyökkäyksessä.

Raajansa menettäneet lapset tarvitsevat pitkäaikaista erikoissairaanhoitoa kasvaessaan. Heidän on säännöllisesti tarkistettava proteesit ja saatava muuta tarpeellista hoitoa ja kuntoutusta – joskus jopa kuuden kuukauden välein. Näitä hoitoja ei ole saatavilla Gazassa.

– Lapsilla on vielä kasvavat luut. Jos luun kasvavaan osaan tulee vamma, se lakkaa kasvamasta, kertoo ortopedi Ana Jeelani, Pelastakaa Lasten kumppanijärjestöstä Medical Aid for Palestinians.

– Haavat eivät parane pahenevan aliravitsemuksen vuoksi. Käytännössä yritämme ommella kiinni haavoja, jotka eivät parane. Lapsia joutuu amputoitavaksi, koska luut eivät parane. Raajoja kiinnitetään, mutta niistä ei tule toimintakykyisiä koska tilanne on niin vaikea.

Lasten räjähdysvammojen hoitoon perehtynyt kirurgi Ghassan Abu-Sittah, vietti 45 päivää Gazassa al-Ahlin sairaalassa loka-marraskuussa 2023.

– Gaza antaa uuden merkityksen sotavammoille. Näin monia vauvoja, joille jouduttiin tekemään amputaatioita, ennen kuin he oppivat kävelemään.

– Tuhannet lapset tarvitsevat proteesin, ja heille kehittyy todennäköisesti ongelmia vastakkaiseen raajaan. He voivat saada varhaisen nivelrikon lonkka- ja polviniveliin tai selän epämuodostumia. He saattavat 20–30-vuotiaina tarvita tekonivelleikkauksia, joita tavallisesti tehdään 70–80-vuotiaille, koska heidän omiin niveliinsä kohdistuu suhteeton paine.

Syyskuussa 2024 Maailman terveysjärjestö WHO totesi, että yli 22 500 ihmistä Gazassa oli saanut vakavia vammoja, jotka vaativat kuntoutuspalveluja välittömästi sekä tulevina vuosina. Terveysjärjestö on myös varoittanut siitä, että terveyspalvelujen romahtaminen muodostaa vakavan uhan niin konfliktissa vammautuneille, kuin kymmenille tuhansille kroonisista sairauksista tai vammoista kärsiville palestiinalaisille.

– Humanitaarisen oikeuden mukaan lapset ovat erityisen suojelun kohteena. Kuitenkin joka päivä lapsia kuolee tai vammautuu. Monet vammautuvat pysyvästi. Koska alue on kauttaaltaan räjähtämättömien taisteluvälineiden saastuttama, tulee konflikti vaatimaan lisää lapsiuhreja hyvin pitkälle tulevaisuuteen, sanoo Veli Liikanen, Pelastakaa Lasten yhteiskuntasuhdejohtaja.

– Sodan sääntöjä on ehdottomasti noudatettava. Avun toimittamista sekä terveydenhoitoa haittaavat rajoitukset on poistettava. Vammoja saaneille lapsille on varmistettava pääsy hoitoon. Osana tätä on myös Suomen varmistettava avun riittävä rahoitus. Myös YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA:n toimintaedellytysten turvaaminen on tärkeää.

Pelastakaa Lapset vaatii edelleen pysyvää tulitaukoa. Järjestö vetoaa myös kaikkiin valtioihin, jotta aseita, aseiden osia tai ampumatarvikkeita ei toimiteta konfliktin osapuolille niin kauan kun on vaarana, että niitä käytetään tavalla, joka on ristiriidassa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kanssa.

Kansainvälinen tuomioistuin on todennut, että Gazassa on todellinen ja välitön kansanmurhan riski. Tuomioistuin on määrännyt Israelin pidättäytymään kaikesta, mikä voidaan tulkita kansanmurhaksi joukkotuhonnan ehkäisyä koskevan yleissopimuksen puitteissa.

Pelastakaa Lapset on tarjonnut palestiinalaislapsille elintärkeitä palveluja ja tukea vuodesta 1953 lähtien. Gazassa järjestö on yhdessä kumppaniensa kanssa tavoittanut yli miljoona ihmistä. Hädänalaisille on toimitettu puhdasta vettä, ruokaa sekä hygieniatarvikkeita. Lapsille on jaettu oppimateriaaleja ja leluja. Viime aikoina on tuhansille perheille jaettu ankaran talvisään varalle tarvikepakkauksia sisältäen muun muassa patjoja, huopia ja pressuja. Perheille on annettu käteisapua sekä tarjottu terveyspalveluja, mukaan lukien psykososiaalista tukea.

----------

Toimituksille tiedoksi

Miehitetyllä Palestiinalaisalueella suojeluun liittyvää avustustoimintaa koordinoiva klusteri totesi viime marraskuussa julkaistussa raportissa ainakin 21 000 lapsen saaneen sodasta johtuvia vammoja. Terveysklusterin traumatyöryhmä arvioi, että tapauksista ainakin neljänneksellä (5 230 lapsella) on paljon kuntoutusta vaativia vammoja, jotka myös voivat johtaa pysyvään vammautumiseen. WHO vahvisti erikseen sähköpostitse, että luvut kattavat ajanjakson tammi-marraskuu 2024.

Lääketieteen tohtori Ghassan Abu-Sittah on muun muassa toiminut Lontoon Imperial College -yliopiston alla toimivan räjähdevammoihin keskittyvän keskuksen luennoitsijana. Pelastakaa Lapset oli osallisena, kun yliopistoon vuonna 2023 perustettiin maailmassa ensimmäinen laatuaan oleva räjähtävien aseiden vammauttamien lasten hoitoon keskittyvä tutkimusyksikkö, Centre for Paediatric Blast Injury.

Viime lokakuussa YK totesi, että lasten lääketieteellisiä evakuointeja Gazasta tehtiin alle yksi päivässä. Tällä tahdilla kestäisi yli 7 vuotta evakuoida 2 500 kiireellistä hoitoa tarvitsevaa lasta.