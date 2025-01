Etsitkö kesätöitä? Kaupunki tarjoaa 450 kesätyöpaikkaa 14–29-vuotiaille

Vaasan kaupungilla on nuorten kesätöihin viisi erillistä hakua: 14–15-vuotiaille, 16–17-vuotiaille ja 18–29-vuotiaille, lisäksi korkeakouluopiskelijoille sekä vammais- ja erityisnuorille on oma hakunsa. Tavoitteena on, että mahdollisimman monelle nuorelle löytyy sopiva kesätyöpaikka.

– Tänä vuonna haemme kesätöihin muun muassa päiväkotiapulaisia, avustavia puistotyöntekijöitä, apuohjaajia lasten leireille, lukukavereita sekä toimisto- ja insinööriharjoittelijoita. Suurimpia työllistäjiä ovat perinteisesti päiväkodit, viheralueet ja kirjastot, kertoo rekrytointivastaava Anne Lindell.

Vuoden 2025 kesätyöpaikat ovat haettavissa 13.1.–2.3.2025 välisenä aikana osoitteessa www.kuntarekry.fi. Päätökset kesätyöntekijöistä tehdään 28.3. mennessä, mutta valintoja voidaan tehdä jo haun aikana. Myös kesätyöpaikkaa ilman jääneille hakijoille ilmoitetaan valintapäätös sähköpostitse 11.4. mennessä.

– Viime vuonna kesätyöntekijämme antoivat työpaikalleen kouluarvosanan 9. Eniten kiitosta saavat monipuoliset ja merkitykselliset työtehtävät, hyvä työilmapiiri sekä työkaverit, Lindell toteaa.

Tukea urheilijalupauksille, vastavalmistuneille ja maahan muuttaneille

Vaasan kaupunki kehittää jatkuvasti erilaisia tapoja työllistää nuoria, jotta mahdollisimman moni saisi työtä ja tärkeän ensimmäisen työkokemuksen. Tulevana kesänä jatketaan muun muassa Mun eka duuni - Mitt första jobb -palvelua.

– Siinä tuetaan työnhaussa nuoria, joilla on haasteita löytää itse ensimmäistä kesätyöpaikkaansa. Maahan muuttaneille ja vastavalmistuneille suunnattua toimintaa järjestetään yhteistyössä toimijaverkoston kanssa, kertoo palveluesimies Maarit Raukko.

Vaasa jatkaa myös nuorten vaasalaisurheilijoiden työllistämistä stipendeillä, jotka mahdollistavat harjoittelun ja kilpailemisen kesän aikana. Urheilustipendit myönnetään valmentajien Vaasanseudun Urheiluakatemialle lähettämien ehdotusten perusteella.

Kesäduuniseteli auttaa nuoren työllistämisessä

Yrityksellä tai yhdistyksellä on mahdollisuus hakea Kesäduuniseteliä. Kesäduuniseteli on Vaasan kaupungin myöntämä rahallinen tuki yksityiselle yritykselle tai yhdistykselle, joka työllistää 15–29-vuotiaan nuoren. Ilmoitamme tarkemmat ohjeet Kesäduunisetelin hakemiseen ja hakupäivämäärät myöhemmin keväällä.

Lue lisää: vaasa.fi/kesätyö