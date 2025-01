Psykologin uutuuskirja antaa eväät parisuhteen huoltoon

Miten saamme rakkautemme kestämään? Miksi me riitelemme, vaikka rakastamme toisiamme?

Vaikka suhdemuotoja on erilaisia, hyvinvoivan parisuhteen ydin on kuitenkin tutkitusti kaikilla sama. Se on turvallisuus, joka syntyy tunneyhteydestä ja sitoutumisesta.

Eira Eklund-Mikola antaa uutuuskirjassaan Rakkauden logiikka tutkimustietoon ja vankkaan asiantuntemukseen nojaten kaikki eväät parisuhteen tunneyhteyden vahvistamiseen ja parempiin rakkaustaitoihin.

Parisuhde voi olla elämän tärkein ja myös hankalin ihmissuhde. Lämpimän kannustava kirja auttaa näkemään selkeästi, mistä suhteen ristiriidat kumpuavat ja miten tunneyhteydestä voi pitää huolta.

Keskeisintä parisuhteen hyvinvoinnista huolehtimisessa on tunteiden ymmärtäminen, sillä tunteet ovat sekä ongelmien juurisyitä että tärkeitä työkaluja ongelmien korjaamisessa. Jokaisessa parisuhteessa syntyy tunnistettavia, itseään toistavia kehämäisiä kuvioita, jotka jatkuessaan heikentävät suhteen laatua. Näiden kehien tunnistaminen ja pysäyttäminen on turvallisen rakkaussuhteen tärkein taito.

Eira Eklund-Mikola on psykologi, paripsykoterapeutti ja tunnekeskeisen pariterapian ammattilaisten kouluttaja. Hänellä on vankka, yli kahdenkymmenen vuoden kokemus terapeutin työstä.

Rakkauden logiikka ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Emilia Howellsin lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 5.2.

