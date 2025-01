Helsingin Messukeskus yhteistyöhön HelsinkiMission kanssa yksinäisyyden vähentämiseksi

Yhteistyö HelsinkiMission kanssa on osa Messukeskuksen vastuullisuusstrategiaa ja korostaa erityisesti sosiaalisen vastuun merkitystä ja sen vaikutusta yhteisöihin. Ihmisten kohtaaminen ja yksinäisyyden vähentäminen ovat molempien toimijoiden keskeisiä tavoitteita.

"Olemme innoissamme yhteistyöstä HelsinkiMission kanssa, sillä heidän työnsä yksinäisyyden vähentämiseksi on äärimmäisen tärkeää. ’Yhdessä yksinäisyys voitetaan’ on HelsinkiMission motto, ja tämä ajatus on myös linjassa Messukeskuksen arvojen kanssa", sanoo Messukeskuksen vastuullisuuspäällikkö Hanne Lindroos.

HelsinkiMissio on suomalainen järjestö, joka on toiminut yli 140 vuotta yksinäisyyden vähentämiseksi ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Yhteistyö on kolmivuotinen, ja sen myötä HelsinkiMissio näkyy Messukeskuksessa ja Messukeskuksen tapahtumissa eri tavoin.

”Jokainen kohtaaminen, olipa se pieni tai suuri, voi olla alku muutokselle. HelsinkiMissiossa uskomme, että enemmän kohtaamisia tarkoittaa vähemmän yksinäisyyttä – ja olemme iloisia saadessamme Messukeskuksen mukaan tähän tärkeään työhön," sanoo HelsinkiMission viestintä- ja varainhankintajohtaja Hanna Koskenkangas.

HelsinkiMissio on ammattilaisten ja vapaaehtoisten muodostama yhteisö, jonka tehtävänä on vähentää yksinäisyyttä ympäsi Suomen. HelsinkiMission toimintaa ovat muun muassa Nuorten kriisipiste, Senioripysäkki, vapaaehtoisten kaveritoiminta, musiikkikeskus Resonaari sekä yhteisällisyyttä lisäävät tilaisuudet, kuten Laula kanssamme, Minun kirjani ja Music for All.

Messukeskuksen työntekijät voivat käyttää päivän vapaaehtoistyöhön

Messukeskuksen työntekijät voivat vuoden 2025 alusta käyttää yhden työpäivän vapaaehtoistyöhön muun muassa HelsinkiMission toiminnassa. Tämä vahvistaa entisestään Messukeskuksen roolia yhteisöllisyyden edistäjänä ja ihmisten yhteen kokoajana.

Helsingin Messukeskus tekee pitkäjänteistä työtä taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun saroilla. Vuonna 2023 Messukeskus toi pääkaupunkiseudulle 187 miljoonan euron tulovirran ja messutoiminnan työllisyysvaikutus oli 2535 henkilötyövuotta. Ympäristöjärjestelmä ISO 14001 sertifioitiin vuonna 2009 ensimmäisenä suomalaisena tapahtumajärjestäjänä. Vastuullisuus on keskeinen osa Messukeskuksen strategiaa, jossa linjataan sen olevan ennen kaikkea tekoja. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus