Trivore Oy nimittää uuden toimitusjohtajan ja vahvistaa johtoaan kasvun vauhdittamiseksi

Trivore Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Mika Aromaa. Aromaa siirtyy tehtävään Microsoftilta, jossa hän on toiminut erilaisissa johtotehtävissä yli 20 vuoden ajan, viimeksi Customer Success -yksikön johtajana. Aromaalla on vahva kokemus ohjelmistoliiketoiminnasta sekä palveluliiketoiminnan johtamisesta, ja hän on muun muassa vastannut Microsoftin Suomen palveluliiketoiminnasta ja ollut Suomen johtoryhmän jäsen. Aiemmin hän on vastannut myös ERP- ja CRM-tuotteiden Länsi-Euroopan myynnistä.

"Trivore on kasvanut nopeasti merkittäväksi toimijaksi identiteetin- ja pääsynhallinnan markkinoilla. Kiitän Veli-Pekka Vähälummukkaa hänen työstään yhtiön kasvun rakentamisessa ja sen valmistamisessa seuraavaan kehitysvaiheeseen. Veli-Pekka jatkaa yhtiön palveluksessa ja keskittyy suurten asiakkuuksien kuten Traficomin hoitamiseen", toteaa hallituksen puheenjohtaja Mika Marjalaakso.

Yhtiön uudeksi teknologiajohtajaksi on nimitetty Vesa Suontama, jolla on pitkä kokemus tuote- ja teknologiakehityksen johtotehtävistä muun muassa Supponorista, Navicoresta ja SSH Communications Securityltä. Nykyinen teknologiajohtaja ja yhtiön perustaja Kari Mattsson jatkaa yhtiössä Founding Partner -roolissa keskittyen tuote- ja teknologiakehityksen edistämiseen sekä asiakasyhteistyöhön.

"Trivoren tuotteet ja osaaminen ovat maailmanluokkaa. Yhtiöllä on erinomaiset mahdollisuudet nousta identiteetin- ja pääsynhallinnan markkinajohtajaksi Suomessa ja koko Pohjoismaissa. Olen innoissani mahdollisuudesta johtaa yhtiötä sen kasvaessa dynaamisilla markkinoilla, joilla digitaalisen identiteetin merkitys korostuu entisestään", kertoo Mika Aromaa.