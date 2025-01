Särkiniemen kaivosalueella ei terveysriskejä – kunnostustarve ekologisten riskien takia

Särkiniemen entisen nikkeli- ja kuparikaivosalueen riskin- ja kunnostustarpeen arviointi on valmistunut. Laajat selvitykset ovat osa Pirkanmaan ELY-keskuksen toteuttamaa KAJAK-hanketta, jossa selvitetään suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden ympäristö- ja terveysriskejä. Selvityksen toteutti Envineer Oy.

Selvitysten perusteella Särkiniemen kaivosalueen kulkeutumis- ja terveysriskit ovat hyväksyttävällä tasolla. Sen sijaan ekologisen haittavaikutuksen arvioidaan olevan merkittävä ja ei-hyväksyttävällä tasolla. Ekologinen haittavaikutus ilmenee erityisesti puutteellisena kasvillisuuden leviämisenä alueilla, joilla on kaivannaisjätettä.

Kunnostustoimia tarvitaan

Akuuttina toimenpiteenä selvityksessä todetaan tarpeelliseksi säännöllisen ympäristötarkkailun järjestäminen kaivosalueelle ja sen läheisyydessä sijaitsevan Koirusveden Pitkälahteen. Lisäksi selvitysten ja riskinarvioinnin perusteella Särkiniemen kaivosalueella todetaan tarve kunnostustoimille.

-Kunnostuksen tavoitteena on pysäyttää kaivannaisjätteen rapautuminen ja saada rapautuminen myös pitkällä aikavälillä hallintaan, kertoo johtava asiantuntija Ari Kolehmainen Envineer Oy:stä.

Kunnostustoimia tarvitaan sekä murskevarastoalueella, sivukivialueella että avolouhoksen ympäristössä.

- Särkiniemi on yksi neljästä KAJAK-kohteesta, joiden riskit on nyt saatu selvitettyä. Tämä on arvokasta tietoa, jotta saamme vanhojen kaivannaisjätealueiden ympäristö- ja terveysriskit kestävällä tavalla hallintaan, kommentoi projektipäällikkö Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Lue raportit: