SDP: 15 keinoa hillitä sote-kustannusten kasvua kestävällä tavalla

- Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvu on väestön ikääntymisen myötä tosiasia. Orpon hallituksen valitsema saksilinja ei kuitenkaan tuo todellisia säästöjä, vaan ainoastaan lisää kustannuksia, kun ihmiset eivät pääse hoitoon ajoissa. SDP esittää keinoja, joilla hillitään kustannusten kasvua kestävällä tavalla. Kaiken voi tehdä reilummin, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.

- Hyvinvointialueilla tehtävällä työllä on suurin merkitys kustannusten kasvun hillitsemisessä. Tätä työtä hallitus on vaikeuttanut merkittävästi runnomalla läpi useita julkista terveydenhuoltoa heikentäviä lakiesityksiä ja leikkaamalla vastaavasti alueiden rahoitusta. Alueet tarvitsevat nyt työrauhan ja aidon mahdollisuuden toimintansa kehittämiseen, painottaa Lindtman.

SDP on lähtenyt etsimään yhdessä asiantuntijoiden kanssa keinoja, joilla asioita voidaan tehdä paremmin. Nyt julkistettu 15 keinoa sisältävä paketti keskittyy etenkin hoitoon pääsyn parantamiseen ja kustannusten kasvun hillintään.

- Jos haluamme hillitä kustannusten kasvua, nopeasta hoitoon pääsystä ei ole varaa tinkiä. Siksi on käsittämätöntä, että hallitus on päättänyt pidentää hoitoon pääsyn määräaikoja moninkertaisesti. SDP on sitoutunut palauttamaan kahden viikon hoitotakuun, linjaa SDP:n kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Ilmari Nurminen.

- Haluamme myös toteuttaa omalääkäri-omahoitajamallin perusterveydenhuollossa. SDP on ajanut mallia jo pitkään. Orpon hallituksen esittämä malli on kaukana uskottavasta, koska siltä puuttuu rahoitus, ja hallituksen päätös heikentää hoitoon pääsyä tekee omalääkärimallin toteuttamisesta käytännössä mahdotonta, huomauttaa kansanedustaja Aki Lindén.

Hoitoon pääsyn nopeuttamisen lisäksi SDP hillitsisi kustannusten kasvua esimerkiksi luomalla hintakattojärjestelmän julkisen terveydenhuollon vuokratyövoimalle ja parantamalla markkinoiden toimivuutta. SDP haluaa muun muassa parantaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston mahdollisuuksia puuttua yksityisten terveyspalveluiden liialliseen keskittymiseen ja siitä seuranneeseen hintojen nousuun, joka ei ole sen enempää kuluttajan kuin yhteiskunnan etu.

- Kustannusten kasvua hillitään myös tehostamalla hoitoprosesseja ja tekemällä asioita nykyistä paremmin. Esimerkiksi laajennetuin aukioloaikojen toimivilla akuuttivastaanotoilla on saatu vähennettyä merkittävästi ympärivuorokautisen päivystyksen tarvetta. Sallimalla apteekeille laajemmat oikeudet lääkkeiden vaihtamiseen voidaan puolestaan vapauttaa lääkärien työaikaa turhien reseptien kirjoittamisesta potilastyöhön, kansanedustaja Helena Marttila kertoo.

- Hallitusohjelmassa puhutaan kauniisti parhaiden toimintatapojen jalkauttamisesta kaikille hyvinvointialueille, mutta toimet antavat odottaa itseään, kun hallitus keskittää kaiken tarmonsa yksityisen terveysbisneksen tukemiseen. On aika siirtyä puheista tekoihin. Suomalaisilla on oikeus luottaa siihen, että yhteiset terveyspalvelut toimivat ja hoitoa saa tarvittaessa – nyt ja tulevaisuudessa, Lindtman päättää.

Lue lisää: SDP:n 15 keinoa nopeamman hoitoon pääsyn turvaamiseksi, terveydenhuollon kustannusten kasvun hillitsemiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi