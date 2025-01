Uusi tutkimusyhteistyön ja innovaatioiden alusta TiedePiste kokoaa yhteen monitieteistä asiantuntijuutta

TiedePisteen tavoitteena on edistää monitieteistä yhteistyötä ja vastata hyvinvointialueen tutkimustarpeisiin. Digitaalinen alusta tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden jakaa ideoita, löytää yhteistyökumppaneita ja kehittää käytännönläheisiä tutkimusprojekteja, jotka tukevat palveluiden kehittämistä.

TiedePiste yhdistää tieteellisen asiantuntemuksen ja käytännön työstä nousevat tutkimustarpeet. Hyvinvointialueen ammattilaiset voivat nostaa esiin tutkimustarpeita, kuten liikkumattomuuden vähentäminen, ikääntyvän väestön palveluiden kehittäminen tai mielenterveyspalveluiden kuormituksen vähentäminen. Tutkijat voivat tarttua näihin tutkimustarpeisiin ja kehittää ratkaisuja luomalla yhteistyöprojekteja eri alojen asiantuntijoiden kanssa ja kehittämällä kohdennettuja interventioita. TiedePisteellä suunnitteluun ja ratkaisujen etsintään voidaan haastaa mukaan esimerkiksi asukkaita ja yrityksiä.

– Haluamme edistää tutkimusideoiden konkretisoitumista ratkaisuiksi, jotka lisäävät ihmisten hyvinvointia ja kehittävät hyvinvointialueen toimintaa, kertoo tutkimusasiantuntija Kirsi Pylvänäinen.

Yhdessä olemme enemmän – TiedePiste on uudenlaisen tiedeyhteisön mahdollistaja

Uusi alusta mahdollistaa tutkijoiden verkostoitumisen. TiedePiste yhdistää esimerkiksi terveystieteilijät, liikuntatieteilijät ja sosiaalityön asiantuntijat yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi. Verkostoitumalla tutkijat voivat löytää uusia kumppaneita, jotka tukevat tutkimusideoiden toteutumista ja edesauttavat tutkimusrahoitusten saamista.

TiedePiste syventää oppilaitosyhteistyötä ja mahdollistaa nuorien tutkijoiden tuen uran alkutaipaleella. Hyvinvointialueen työntekijät voivat ilmoittaa alustan ideapankkiin opinnäytetöiden aiheita, mikä tukee opiskelijoiden valmistumista ja mahdollistaa ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin tarttumisen ketterästi. Lisäksi kokeneemmat tutkijat voivat sparrata tutkijauransa alkuvaiheessa olevia tutkijoita alustalla.

– TiedePiste on enemmän kuin tutkimusalusta – se on uudenlaisen tiedeyhteisön mahdollistaja. Tällainen innovatiivinen monitieteinen alusta on tiettävästi ainutlaatuinen Suomessa. On hienoa, että voimme TiedePisteen avulla yhdistää monitieteistä asiantuntemusta hyvinvoinnin edistämiseksi Keski-Suomessa, jatkaa Pylvänäinen.

