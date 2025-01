Uusia osaajia ja nimityksiä Gramexissa

Uusina työnsä aloittivat talouspäällikkö Benita Ramstedt (BBA) sekä data- ja järjestelmäasiantuntija Henna Pekkala (DI).



Talouspäälliköksi Benita Ramstedt



Taloushallinnon tradenomi Benita Ramstedt siirtyi Gramexiin audiovisuaalisen alan tuotantoyhtiö Mediawan Finlandilta. AV-alan tuotantoyhtiöiden lisäksi hänellä on vahva kokemus järjestösektorilta.



”Tähänastinen työura on osoittanut, että intohimoni on työskennellä talouden parissa luovalla alalla. Tähän Gramexin talouspäällikön pesti sopii mahtavasti. Koen tekijänoikeudet erittäin mielenkiintoisena ja myös osaamista haastavana alueena: musiikkia kun on tällä hetkellä kaikkialla”, kertoo Ramstedt.

Data- ja järjestelmäasiantuntijaksi Henna Pekkala

Gramexin data- ja järjestelmät -tiimin asiantuntijana aloittava Pekkala työskenteli aiemmin monipuolisesti datan ja siihen liittyvien prosessien parissa Visma Solutionsilla.

Osana työkokemusta sekä laskennallisen tekniikan diplomi-insinöörin koulutusta Pekkalalle ovat tulleet tutuksi muun muassa dataekosysteemit, SaaS-palvelukehitys, koneoppimisen sovellukset ja tilastollinen analyysi.

Myös musiikilla on iso rooli.

”Musiikki on todella isossa osassa elämässäni kuluttajana. On mieletöntä, miten musiikin välityksellä pystyy välittämään niin monenlaisia tunteita, ottamaan kantaa ja leikittelemään. Musiikin ammattilaisten oivallukset ovat loputtoman inspiroivia. Odotan, että pääsen auttamaan ratkaisujen kehittämisessä tämän laajan ja monipuolisen yhteisön eteen!” kertoo Pekkala.

Viestinnän ja yhteiskuntasuhteiden johtajaksi Sari Aalto-Setälä, viestintäpäälliköksi Noora Marttila

Vuoden alussa myös viestinnän ja yhteiskuntasuhteiden tiimin tehtävänkuvat muuttuivat.

Viestintäjohtaja Sari Aalto-Setälä sai johdettavakseen myös Gramexin yhteiskuntasuhteet sekä edunvalvonnan Lauri Kairan siirtyessä senior advisoriksi. Kaira jatkaa edelleen Luovat ry:n edunvalvontajohtajana.

Viestintäkoordinaattori Noora Marttila aloitti uudessa viestintäpäällikön tehtävässä vastaten Gramexin digitaalisen viestinnän kokonaisuudesta.

Gramexin viestintätiimiin liittyi myös siviilipalvelustaan suorittava Mikael Salomaa.