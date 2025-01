Huippusuosittu Kupoli-cocktailbaari sai uuden vetäjän

”Kupolin tila on Suomen – ja varmasti myös maailman - mittakaavassa ainutlaatuinen, ja se on yksi cocktailbaarimme supervahvuuksista. Toinen valttikortti on kotimaisuuteen ja vuodenaikojen kiertoon perustuva Modern Nordic -konsepti. Vaikka sesonkiajattelu on jo vakiinnuttanut asemansa fine dining -puolella, cocktail-maailmassa se on vielä aivan uutta. Kupoli ansaitsee paikkansa Suomen cocktail-kentällä ja on suuri ilo ja kunnia päästä kehittämään sen tarinaa eteenpäin”, sanoo NH Collection Helsinki Grand Hansan uusi Bar Manager Timo Siitonen ja jatkaa:

”Kupoli ja Hansa Cafén baari on saatu onnistuneesti käyntiin, ja koko tiimi on tehnyt huikeaa työtä lanseerauksen eteen. Nyt onkin hieno hetki hypätä mukaan ja laittaa kaasu pohjaan. Tuleva tehtävämme on sukeltaa syvemmälle konseptin ytimeen ja luoda asiakkaille syitä tulla uudelleen. Keskitymme kasvattamaan entisestään Hansa Cafén baarin tunnettuutta matkailijoiden ja kaupunkilaisten rentona olohuoneena ja luomaan Kupolista ”se” cocktail-paikka, johon tullaan paitsi maisemien ja arkkitehtuurin, myös sesonkiin sovitettujen juomien ja elämyksen takia.”

Klassista cocktaileista ja pohjoisesta luonnosta inspiroitunut Kupoli avattiin elokuussa 2024. Uudelle ylioppilastalolle sähköä ja lämpöä tuottaneen voimalan piipun suojana ja opiskelijoiden yksityisenä bilepaikkana toimineesta Kupolista avautuvat huikeat 360-asteen panoraamamaisemat yli Helsingin keskustan.

”Kupolin ainutlaatuinen arkkitehtuuri ja kiehtova historia sekä laadukkaat juomat ovat täyttäneet varauskirjat ja pöydät joka ilta avaamisesta lähtien. Live-musiikin ja aina auki olevan, laadukkaan keittiön ansiosta myös Hansa Cafén baari Mannerheimintiellä on löytänyt oman kävijäkuntansa. Baaritiimi on käynnistämisestä vastanneen baarimestari Mika Koivulan johdolla on tehnyt hyvää työtä, ja kiitämmekin Mikaa menestyksekkäästä yhteistyöstä tähän asti”, sanoo hotellinjohtaja Tom Strandberg ja lisää:

”Samalla toivotamme Timon sydämellisesti tervetulleeksi mukaan tiimiin. Visiomme on rakentaa Kupolista kansainvälisesti tunnustettu, täysverinen cocktail-baari ja tällä polulla jatkamme Timon kanssa.”

Timo Siitonen tunnetaan vuosituhannen vaihteen legendaarisen A21-cocktailbaarin perustajana ja suomalaisen cocktail-kulttuurin priimusmoottorina, joka on pyörittänyt myös Flavour Studio -kokkikoulua sekä Kellohalli ja Flavourium ravintoloita. Hän johtaa edelleen myös Natural Drinks Factory -juomatehdasta, joka on erikoistunut alkoholittomiin pullotettuihin cocktaileihin. Alun perin Siitonen innostui alasta opiskellessaan Lontoossa, jolloin ajautui sattumien kautta työskentelemään sen ajan kuumimmissa baareissa kiivaasti kehittyvän cocktail-kulttuurin ytimessä.

”Jossain vaiheessa oli päätettävä, keskitynkö opiskelemaani show-alaan vai haluanko tehdä uraa cocktailien parissa. Cocktail-maailma painoi enemmän vaakakupissa. Koen, että jokainen ilta baarissa on oma show’nsa, jossa jokaisesta asiakaskohtaamisesta loihditaan elämys. Tätä ajatusta jalostamme myös Kupolissa ja Hansa Cafén baarissa", kertoo Siitonen.

NH Collection Helsinki Grand Hansa on korkeatasoinen hotelli, joka yhdistää historialliset puitteet moderniin vieraanvaraisuuteen. Helsingin keskeisimmällä paikalla rautatieaseman ja Ylioppilasaukion välissä sijaitsevassa hotellissa on 224 tyylikästä huonetta. Kaupunkilaisten ja matkailijoiden kohtaamispaikkana aamiaisesta yömyssyyn palvelee ravintola Hansa Café Bar & Brasserie, kaupungin parhaat cocktailit ja hulppeimmat näköalat tarjoilee Kupoli-cocktailbaari ja hotellin monipuoliset kokous- ja juhlatilat tarjoavat puitteet unohtumattomille tapahtumille. Hotellin pohjakerroksessa sijaitsee suomalaisesta saunaperinteestä inspiroitunut, elämyksellinen Usva spa sekä hulppea 300 neliön Usva Wellness -kuntosali. NH Collection Helsinki Grand Hansa on osa kansainvälistä Minor-hotelliyhtiötä.

NH Collection Hotels & Resorts on korkeatasoinen majoitusbrändi, jolla on lähes sata kohdetta ympäri Eurooppaa ja Amerikkaa ja kasvava maailmanlaajuinen verkosto esimerkiksi Arabiemiirikunnissa, Malediiveilla ja Sri Lankassa. NH Collection tarjoaa poikkeuksellisia majoituskokemuksia yhdistäen täydellisesti mukavuuden, innovatiivisuuden, intuitiivisen palvelun, tyylikkään ympäristön ja yllättävät, paikallisen kulttuurin inspiroimat makuelämykset.

NH Collection on osa kansainvälistä Minor Hotels -hotelliyhtiötä ja kuuluu GHA DISCOVERY -uskollisuusohjelmaan. Lisätietoja saat osoitteesta nh-collection.com, ja voit seurata NH Collectionia Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa.

Minor Hotels on globaali hotelliketju, jolla on yli 550 hotellia, lomakeskusta ja -huoneistoa 56 maassa visionaan yhdistää ja innostaa. Hotellinomistajana, -operaattorina ja -sijoittajana Minor Hotels täyttää nykypäivän kansainvälisten matkailijoiden tarpeet ja toiveet monipuolisen kahdeksan hotellibrändin – Anantara, Avani, Elewana Collection, NH, NH Collection, nhow, Oaks ja Tivoli – sekä niihin liittyvien erilaisten yritysten kautta. Minor Hotelsin kunnianhimoisena kasvutavoitteena on avata globaalisti 200 uutta hotellia vuoden 2026 loppuun mennessä. Minor Hotels on maailman suurimman itsenäisten hotellien liittouman, Global Hotel Alliancen (GHA), jäsen ja osa GHA DISCOVERY -uskollisuusohjelmaa.

Lisätietoa: minorhotels.com sekä seuraamalla Minor Hotelsia Facebookissa ja Linkedinissä.