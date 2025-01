Alakoululaisten Tähtipöllö-lukukilpailussa huikeat yli 35 miljoonaa luettua sivua

Alakoululaisille suunnattu valtakunnallinen Tähtipöllö-lukukilpailu on päättynyt. Syyskuussa 2024 toista kertaa käynnistynyt kilpailu innosti tänä vuonna koululaiset ympäri Suomen lukemaan 35 115 439 sivua – lähes kaksi kertaa niin paljon kuin kilpailun ensimmäisenä vuonna. Osallistuvia luokkia oli tänä vuonna mukana 365.

Voittavia luokkia on kuusi, eli jokaiselta luokka-asteelta eniten sivuja lukenut luokka palkitaan. Voittajaluokat ovat Laitilan kyläkoulun Kodjalan ensimmäinen luokka (91 245 sivua), Seinäjoen Marttilan koulun 2B-luokka (202 867 sivua), Vihdin Pappilanpellon koulun 3A-luokka (1 770 451 sivua), Espoon Meritorin koulun 4C-luokka (3 038 187 sivua) sekä Helsingin Suomalaisen yhteiskoulun 5C- ja 6D -luokat (402 282 sivua ja 736 623 sivua).

Meritorin koulun 4C:n luokanopettaja Nashmil Karimnasr kertoo hänen oppilaidensa kehittyneen huomattavasti lukijoina kilpailun aikana. Myös kirjastolaitos on tullut Tähtipöllön myötä monille tutummaksi.

”Oppilaat ovat ottaneet vastuuta lukemalla vapaa-ajallaan sekä kannustamalla toisiaan. He haluavat myös osallistua ensi vuonna uudelleen”, Karimnasr iloitsee.

Myös Laitilan koulun ensimmäisellä luokalla lukukilpailu on tuottanut tulosta: moni luokan oppilaista oppi konkreettisesti lukemaan kisan ollessa käynnissä. Ekaluokkalaiset kiittelevät opettajaansa Mira Lainetta, joka on pitänyt huolen, että koululaisilla on jatkuvasti luokassa kivaa luettavaa. Laineen luokassa oppilaita kiritettiin leikkimielisesti lukemaan enemmän myös valitsemalla viikottain viikon lukija.

”Ilman Tähtipöllö-kilpailua emme olisi lukeneet näin valtavasti. Opettajalle paras palkinto on jokaisen oppilaan lukutaidon valtava kehitys, lisäksi minua on ilahduttanut laaja-alaisen erityisopettajan erityismaininta luokkamme lukutaidon tasosta", Laine kertoo.

Lukutaito ja kirjojen ilo kuuluvat kaikille

Kukin voittajaluokka saa palkintona 1 000 euroa esimerkiksi luokkaretkeen tai luokan sisäisiin hankintoihin, kuten urheiluvälineisiin tai koulukirjaston valikoiman kartuttamiseen. Lisäksi osallistuvien luokkien kesken arvottiin kilpailun mittaan lukemiseen kannustavia palkintoja.

Kustannusosakeyhtiö Otavan lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustannusjohtaja Kaisu-Maria Toiskallio on vaikuttunut siitä, kuinka innokkaasti sadoissa kouluissa ympäri Suomen on lähdetty kilpailemaan yhteiseen pottiin ja ennen kaikkea yhteiseksi hyödyksi: lukutaito ja kirjojen ilo kuuluvat kaikille.

”Lisäksi kouluista saamamme palaute on ollut riemastuttavaa! Opettajat ovat kertoneet, että Tähtipöllö-kilpailu on aidosti herättänyt vähemmänkin motivoituneiden oppilaiden mielenkiinnon kirjoihin ja innostanut luokat lukemaan”, Toiskallio kertoo.

Suuri lukuilokeskustelu ja voittajaluokkien palkitseminen Educa-messuilla

Tähtipöllö-kilpailu huipentuu Educa-messuille, kun voittajaluokat kutsutaan mukaan tapahtumaan vastaanottamaan palkintonsa lavalla.

Ennen palkintotilaisuutta luvassa on myös suuri lukuilokeskustelu, jossa korkeushyppääjä Ella Junnila, vaikuttaja, muusikko ja kirjailija Mike Bäck sekä kirjastoammattilainen ja lukuaktivisti Henriika Tulivirta keskustelevat kirjoista ja lukemisesta.

Keskustelussa pohditaan muun muassa sitä, kuinka lukemisen ilon voi löytää, vaikka kirjaan tarttuminen olisi hankalaa. Keskustelussa ovat mukana myös viime vuoden Tähtipöllö-kilpailun voittajaluokan opettaja Johanna Lehtinen sekä Otava Oppimisen alakoulun oppimateriaalien tuottaja Mari Purola.

Keskustelu ja Tähtipöllö-palkitsemistilaisuus ovat vuorossa 25.1. lauantaina klo 14.15–15.00. Taito-lavalla.

Tähtipöllö-lukukilpailu jatkuu taas syksyllä 2025.

Lisätietoa kilpailusta, lukuvinkkejä ja -inspiraatiota: tähtipöllö.fi

Haastattelupyynnöt: anni.gullichsen@otava.fi