Miten moraalipaniikki syntyy? Tutkija Tuomas Äystö kuvaa pelon ja moraalipaniikin syitä ja seurauksia teoksessa Paholaisen perilliset

Pelko satanistien kauhuteoista yltyi 80-luvun alussa, kun yhdysvaltalaisessa päiväkodissa alettiin epäillä lasten hyväksikäyttörinkiä. Satanismipaniikki levisi Yhdysvalloista Suomeenkin ja vaikutti paitsi nuorisoon myös koko yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Hyvinkään paloittelumurha 90-luvulla järkytti koko maata. Sekä Yhdysvalloissa että Suomessa saatananpalvonnasta uutisoitiin laajalti, kristilliset piirit kuohuivat eikä ylilyönneiltä vältytty.

Paholaisen perilliset -kirjassa Tuomas Äystö kuvaa, miksi näin pääsi tapahtumaan ja millaiset jäljet satanismipaniikki jätti nykyaikaan – satanismipaniikin tarinan kautta kun on mahdollista pohtia myös tapoja, joilla käsittelemme tässäkin ajassa nuoriin liittyviä asioita kuten jengejä, päihteitä, musiikkimakua sekä erilaisia alakulttuureja.

Tuomas Äystö on uskontotieteen tutkija (FT) ja toimii tällä hetkellä Helsingin yliopistossa uskontotieteen yliopistonlehtorina. Hän väitteli vuonna 2019 aiheenaan uskonnon pilkka nyky-Suomessa ja on sittemmin tutkinut erilaisia yhteiskunnallisia aiheita liittyen mediaan, kohuihin, politiikkaan ja koulumaailmaan. Äystö on syntynyt vuonna 1986 Teuvalla ja asuu nykyisin Kaarinassa.

Paholaisen perilliset – Satanismipaniikin synkkä historia julkaistaan 17.1.2025.

Teos julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Jone Takamäki.

