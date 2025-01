SDP:n Eskelinen ja Mikkonen: Finavian ehdotukset ovat myrkkyä maakuntien saavutettavuudelle ja Suomen kasvulle

Lentoasemayhtiö Finavia esittää tänään julkaisemassaan lentoliikenteen trendiraportissa, että Suomen lentoliikenne pitäisi palauttaa markkinaehtoiseksi, jolloin valtio lopettaisi maakuntalentojen ostot useilta maakuntakentiltä. Finavia ehdottaa myös lentoasemaverkoston karsimista.

– Kyseessä on tarkoituksellinen ulostulo ennen puoliväliriihtä, jossa ostopalvelulentojen jatkoa ratkotaan. Tämä on samalla isku koko lentokenttäverkostolle, arvioi Eskelinen. –Finavian oman talouden kannalta lentokenttäverkoston tarkastelu voi vaikuttaa järkevältä, mutta kenttiä koskevat päätökset liittyvät kiinteästi myös alueiden saavutettavuuteen, puolustusvoimien yhteiskäyttökenttien kautta turvallisuuteen ja koko Suomen kattavaan huoltovarmuuteen. Lentokenttäverkosto on Finavian omia tavoitteita laajempi asia, jota ei päätetä vain valtionyhtiön suppean näkemyksen pohjalta, hän jatkaa.

– Valtio on Liikenne 12 -suunnitelmassa sitoutunut tarvittaessa turvaamaan lentoliikennettä, jotta koko maan kattava kolmen tunnin saavutettavuustavoite toteutuu. Jos hallitus lähtee tässä Finavian kelkkaan, on se isku myös alueille suunniteltavien uusien investointien kannalta, joille saavutettavuus on kriittisen tärkeää. Itä-Suomi-ohjelman korulauseet saavutettavuudesta olisivat yhtä tyhjän kanssa, huomauttaa Mikkonen.

Valtio ryhtyi tukemaan tiettyjä kotimaan reittilentoja koronan romahdutettua lentojen kysynnän vuonna 2021. Orpon hallitus päätti alkuvuodesta 2023 jatkaa lentojen tukemista maaliskuuhun 2026 asti. Tällä hetkellä tuen piirissä on Helsingistä Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kokkola–Pietarsaareen, Kemi–Tornioon, Poriin ja Savonlinnaan suuntautuvaa lentoliikennettä.

– Orpon hallituksen päätös jatkaa lentoliikenteen tukemista oli sinänsä tervetullut, mutta verrattain lyhyiksi ajanjaksoiksi tehtävät päätökset jättävät lentoliikenteen tulevaisuuden jatkuvaan epävarmuuden tilaan. Tähän, kuten moneen muuhunkin liikennepoliittiseen kysymykseen, olisi löydyttävä pitkäaikainen ja koko Suomen huomioiva ratkaisu, Eskelinen pohtii.

– Lentokenttäverkoston karsiminen ei palvelisi myöskään lentämisen tulevaisuudennäkymiä. Sähköisen lentämisen kehittyessä lentoasemaverkostomme kattavuudesta ja riittävistä lentoyhteyksistä on huolehdittava, jotta pystytään vastaamaan kuntien ja elinkeinoelämän tarpeisiin eri puolilla Suomea, lisää Mikkonen.