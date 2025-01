Maailman suurin pipolätkäturnaus Rukalla houkuttelee ennätykselliset 300 joukkuetta

Pipolätkää voi tituleerata nyt maailman suurimmaksi, sillä tällä viikolla pelikentille saapuu ensimmäistä kertaa 300 joukkuetta. ”Pelikenttiä saatiin tehtyä sen verran lisää, että 300 joukkuetta on mahdollista ottaa mukaan. Tulijoita toki olisi enempikin”, iloitsee tuottaja Jesse Koivurova.

Pipolätkä on saanut vankan aseman myös nimekkäiden pelaajien keskuudessa. NHL Without a Map -joukkue on ollut mukana turnauksessa alusta asti eli vuodesta 2016.

”Tämä itsessään kertoo jo paljon tapahtumasta, kun palaamme sinne vuosi toisensa jälkeen. Pääsyitä siihen on ensinnäkin Pipolätkän uskomaton ilmapiiri sekä yhteishenki. Turnauksen ajan tunturi on täynnä saman henkistä porukkaa, jotka kaikki ovat saapuneet nauttimaan tapahtumasta. Osa saattaa tulla jopa pelien takia, mutta NHL Without a Map saapuu aina paikalle nauttimaan meiningistä, tapaamaan vanhoja tuttuja, tekemään uusia tuttavuuksia sekä tottakai, myös tarjoamaan viihdettä kansalle meidän pelien aikana”, toteaa NHL Without a Map joukkueen pelaaja GM Juhani Putkonen.

Vuosien saatossa meille on muodostunut tietty runko pelaajia, jotka muodostavat NHL Without a Map -joukkueen ytimen. Näiden lisäksi joukkoon värvätään loistavan GM:n toimesta erittäin nimekkäitäkin ”vahvistuksia”. Tänä vuonna mukaan on naarattu mm. suomalainen pesäpallolegenda Toni Kohonen. Come backin joukkueeseen muutaman vuoden tauon jälkeen tekevät myös Ässien mestaruusjoukkueen kapteeni Ville Uusitalo sekä TV:stä ja somesta tuttu Juhani Koskinen.

”Tämä on todellinen hyvän mielen tapahtuma – jos täällä ei hymyillä ja naureta koko viikonloppua, niin ei missään!”, Putkonen jatkaa.

Ruka-Kuusamo Matkailu on solminut tapahtuman tuottajan Epic Eventsin kanssa uuden kolmivuotisen sopimuksen tapahtuman jatkosta. ”Haluamme tapahtuman pysyvän Rukalla jatkossakin ja olen erittäin iloinen, että kolmivuotinen jatko on nyt taattu”, kommentoi Ruka-Kuusamo Matkailun tapahtumapäällikkö Niina Kukka.

Pipolätkää pelataan Rukalla 16.-18.1.2025. Ensi vuonna Pipolätkä viettää 10-vuotisjuhlia Rukalla.