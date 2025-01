Richard Osmanilta uusi dekkarisarja! Ratkomme murhia -romaanissa appiukko ja miniä lyöttäytyvät yhteen ratkomaan rikoksia

Entinen poliisi Steve Wheeler nauttii eläkepäivistä englantilaiskylässä. Hän hoitaa yhä satunnaisia pieniä etsivätoimistohommia, mutta enemmän häntä vetävät puoleensa pubivisat, televisio ja nojatuolissa istuskelu Trouble-kissa sylissä.

Amy Wheeler, Stevenin hurjapäinen miniä, nauttii arkensa mieluiten adrenaliinilla höystettynä. Paraikaa hän on aurinkoisella yksityissaarella maailman toiseksi parhaiten myyvän kirjailijatähden Rosie D’Antonion henkivartijana. Sen piti olla helppo nakki, suorastaan lepoa.

Sitten ruumis, laukku täynnä rahaa ja Amya vaaniva tappaja tekevät lopun leppoisuudesta. Appiukko ja miniä yhdistävät voimansa ja päätyvät hurjalle matkalle ympäri maailmaa. Onnistuvatko he pysyttelemään askelen edellä vaarallista vastustajaansa?

Richard Osman on supersuosittu brittiläinen kirjailija, televisiojuontaja ja tuottaja, jonka esikoisromaanista Torstain murhakerho (2020) tuli nopeasti kansainvälinen bestseller. Se rikkoi ennätyksen toisensa jälkeen ja saavutti listakärjen muun muassa Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Japanissa, Islannissa, Ruotsissa, Suomessa, Portugalissa ja Saksassa. Kirjasarjaa on myyty maailmanlaajuisesti yli 10 miljoonaa kappaletta ja se on käännetty peräti 47 kielelle. Nyt suomeksi julkaistava Ratkomme murhia oli Ison-Britannian myydyin kirja vuonna 2024. Sitä myytiin yksistään julkaisuviikolla yli 100 000 kappaletta.

Osmania rakastetaan myös Suomessa: täällä hänen teoksiaan on myyty yhteensä 120 000 kappaletta.

Osmanin teoksille ominainen nokkeluus, lämpö ja omalaatuiset henkilöhahmot ovat vahvasti läsnä myös uudessa sarjassa. Ratkomme murhia yhdistää Torstain murhakerhon viehätyksen ja Da Vinci -koodin vauhdikkaan jännityksen, kun kotioloissa viihtyvä mies tempautuu kansainvälisten rikosten, vakoilun ja juonittelun maailmaan. Romaanin on suomentanut Antti Saarilahti.

Ratkomme murhia julkaistaan 28.1.2025.

Teos julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Panu Vauhkonen.

