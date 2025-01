Tornionlaakson Voima Oy:n Portimokosken vesivoimalaitoksen turbiini peruskunnostetaan

​​Melon vesivoimalan turbiinit peruskorjaukseen – PVO-Vesivoiman investointipäätös vahvistaa säätövoimaa​ 20.8.2024 08:30:00 EEST | Tiedote

Kokemäenjoen vesistössä, Nokianvirrassa, Nokialla sijaitsevan Melon vesivoimalan molemmat turbiinit peruskorjataan. PVO-Vesivoima on tehnyt korjauksesta investointipäätöksen. Suomen kaipaamaa säätövoimaa vahvistava työ on suunniteltu alkamaan kesäkuussa 2025. Ensimmäisen turbiinin korjaus kestää loppuvuoteen 2025, ja sen on tarkoitus olla mukana talven sähköntuotannossa joulukuusta 2025 alkaen. Toisen turbiinin korjaus aloitetaan kesällä 2026.