UMK25: Voimakasääninen VIIVI laulaa avoimesti suurista tunteista: “Jokainen ansaitsee kokea ikuista rakkautta”

Joroisista kotoisin olevan VIIVIn elämässä musiikki on ollut läsnä lapsuudesta asti. Musiikin opiskelun ja aktiivisen harrastamisen lisäksi VIIVI nousi lavalle aina, kun siihen oli mahdollisuus. Ensimmäisiä esiintymispaikkoja olivat muun muassa laulukilpailut.

18-vuotiaana VIIVI solmi levytyssopimuksen Capitol Recordsille ja ensimmäinen kappale julkaistiin kolme vuotta myöhemmin. Samana vuonna ilmestynyt Lääke kipusi Suomen virallisen singlelistan kolmannelle sijalle. Alkuvuodesta 2022 julkaistu esikoisalbumi Parisuhdehautausmaa noteerattiin viidellä Emma-ehdokkuudella ja VIIVI voitti Vuoden tulokas -Emman. Samana vuonna Robinin kanssa tehty yhteisbiisi Ihana kipu rikkoi tämän vuosikymmenen Spotifyn päiväkohtaisen striimiennätyksen. Vuoden 2024 alussa VIIVI siirtyi Warner Music Finlandille.

VIIVI on tehnyt yhteistyötä monien artistien, kuten Ahdin, Anin ja JVG:n kanssa. Merkittäviä urakäänteitä on riittänyt, mutta ydin on pysynyt samana.

“Biisien kirjoittaminen on mulle todella tärkeää. Kun olen itse mukana tekemässä, niin kappaleista tulee minun näköisiä ja ääneni kuuluu niissä selkeästi. Harrastuksestani on tullut koko elämäntyöni, ja se on siistiä”, VIIVI kertoo.

VIIVIn musiikki on ajatonta ja käsittelee isoja tunteita. VIIVIn läsnäoleva lavapresenssi tuo kappaleisiin myös erityistä syvyyttä ja voimaa.

“Keikoilla biisini heräävät ihan uudelleen henkiin ja liikutun aina, kun näen eturivissä jonkun itkevän. Se vetää sanattomaksi.”

VIIVI on arjessa ja lavalla sama ihminen ja pohti pitkään, mikä erottaa hänet muista artisteista. Lopulta hän oivalsi, että parasta on olla rehellisesti se mitä on. Kappaleiden samaistuttavuus vetoaa myös yleisöön.

“Mä oon vaan oma itseni ja koen, että se on mun vahvuus. Biiseissäni käsittelen teemoja, jotka koskettavat kaikkia.”

Aina on pysähdyttävä tarina ajan ja paikan ylittävästä rakkaudesta

UMK:hon haku oli pitkään VIIVIn tähtäimessä, mutta hän halusi odottaa juuri sopivan biisin syntymistä.

“Biisin pitää olla “douze points”! Aina-biisin sisältämä tunne on niin sanoinkuvaamattoman suuri, että sen esittämiseen vaaditaan areenatason puitteet. Musta tuntuu, että tämä on urani merkittävin biisi”, VIIVI sanoo.

Aiemmissa kappaleissaan VIIVI on käsitellyt eroteemaa, mutta kilpailukappale Aina vie kuulijan vastakkaiseen suuntaan. Keväisellä biisileirillä syntyi inspiraatio ja sitten biisi VIIVIn mukaan käveli ovesta sisään – häämekossa.

“Mä halusin tehdä ison rakkauslaulun, jota soitetaan häissä. Jokainen ansaitsee kokea ikuista rakkautta ja rakastaa toista ihmistä, kuten tässä biisissä rakastetaan.”

UMK-voitto olisi lapsena Sveitsissä asuneelle VIIVIlle erityisen merkityksellistä.

“Periaatteessahan ne ei ois enää Euroviisut, vaan mun kotiinpaluujuhlat”, VIIVI kiteyttää.

Kuuntele ja katsele Aina

VIIVIn UMK-kappale ja musiikkivideo löytyvät nyt Yle Areenasta ja YouTubesta sekä Spotifysta ja muista musiikin suoratoistopalveluista. Areena-videot ovat vapaasti upotettavissa mille tahansa nettisivuille. Upotuskoodin saat viemällä hiiren videon päälle ja klikkaamalla "Jaa".

VIIVI - Aina

Biisintekijät: Antti Riihimäki, Emma Johansson, Joonas Keronen, Lauri Halavaara, Viivi Korhonen

UMK25-tapahtuma ja -show 8. helmikuuta Nokia Arenalla Tampereella

Uuden Musiikin Kilpailun voittaja valitaan 8.2.2024 Tampereen Nokia Arenan UMK25-tapahtumassa. Suora lähetys UMK-show’sta nähdään ja kuullaan suorana Yle TV1:ssä, Yle Areenassa sekä Ylen radiokanavilla. Voittaja selviää laskemalla yleisöäänet ja kansainvälisen raadin antamat pisteet yhteen: katsojien äänten painoarvo on 75 % ja kansainvälisen raadin 25 %.

