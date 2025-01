Katja Ståhlin ja Kimmo Vehviläisen uudessa Saatan olla väärässäkin -podcastissa ollaan oikeassa – tai sitten ei

Uudessa Saatan olla väärässäkin -podcastissa Katja Ståhl ja Kimmo Vehviläinen porautuvat ihmisten epäloogisuuteen ja kampaavat kaksinaismoralismin täit pois Suomi-neidon pellavakiharoilta.

Miksi se, mikä on muissa vika, on meissä hauska ja ihana ominaisuus? Miksi muut on niin outoja, vaikka ite on ihan normaali? Miksi ihmisiä edes on?

Katja ja Kimmo istahtavat vastakkain ja ryhtyvät olemaan oikeassa. Mitään ei ole ennalta suunniteltu eikä mitään käsikirjoiteta. Saattavat he siis olla väärässäkin.

“Saatan olla väärässäkin podcastimme pohjimmainen idea perustuu boomereilta boomereille -ajatukseen. Yhdessä jaksossa puhumme esimerkiksi siitä, miksi naiset eivät käytä enää rintaliivejä!”, Katja ja Kimmo kuvailevat.

Saatan olla väärässäkin -tekijät:

Kimmo Vehviläinen on koko kansan ääni, jota on kuultu radiossa jo 30 vuotta. Hän juontaa Suomen kuunnelluinta radion aamuohjelmaa, Radio Novan aamua. Kimmon kaksi tytärtä kasvoivat aikuisiksi, joten nyt Kimmolla on kaksi tyttökoiraa, chihuahua-siskokset Rauha ja Lempi.

Katja Ståhl on perheenäiti ja kaksinkertainen Kultainen Venla -voittaja Espoosta. Hevosia Katjalla on monta eli liikaa ja koiria sopivasti eli yksi. Katja on tehnyt elämänsä aikana kaikkea mahdollista lain sallimissa rajoissa, mm. ollut tupakkatehtaalla, R-kioskilla ja Mic Macissa töissä. Siinä kovimmat. Katja kulkee aivan omia, omituisia polkujaan sekä fyysisesti että psyykkisesti. Uutena harrastuksena on alamäkipyöräily ja uutena alana työnohjaus, jota Katja parhaillaan opiskelee.

Saatan olla väärässäkin ilmestyy Podimossa tiistaisin alkaen 14.1.2025. Show Podimossa:

https://podimo.com/fi/shows/saatan-olla-vaarassakin