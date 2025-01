Pasta, viini ja vinyylit – Helsingin sydämessä, missä maut, musiikki ja yhteisöt kohtaavat

Third Placen illat rakentuvat päivittäin valmistettujen tuorepastojen ja huolella kuratoitujen viinien ympärille. Hyvän ruuan lisäksi tarjoamme elämyksiä, jotka nostavat tunnelman aivan uudelle tasolle: vinyylimusiikki, teemaillat, huolella koostetut soittolistat sekä DJ-keikat takaavat uniikin ja unohtumattoman kokemuksen. Ravintola erottuu erityisesti omaleimaisella musiikkikonseptillaan, jonne haluaa palata kerta toisensa jälkeen.

“Feed your body, feed your soul”

Third Placen kulmakiviä ovat kolme elementtiä: Pasta. Wine. Vinyl.

Keittiö tarjoaa päivittäin valmistettua tuoretta pastaa yhdessä kuratoidun viinilistan kanssa. Kokonaisuutta täydentää vinyylimusiikki, joka luo ainutlaatuisen tunnelman iltoihin ja vie asiakkaat matkalle musiikin eri aikakausiin ja genreihin.

Musiikkia sielulle

Third Placessa iltoja rikastuttavat vinyylilevyjen lämpimät sävyt ja DJ-keikat.

Yhteistyökumppaninamme toimii We Jazz, joka tunnetaan monipuolisesta työstään jazzin ja luovan musiikin parissa. Lisäksi Third Placessa toimii pysyvä vinyylilevykauppa, jota operoivat We Jazz ja Digelius Helsinki. Kaupasta voi hankkia itselleen upeita vinyylilevyjä.

“Third Place pyrkii lisäämään Helsingin ravintolaelämään hienon oman yhteisöllisen läsnäolonsa, ja meillä on ilo olla mukana suunnittelemassa tilaan levykauppaelementtiä sekä olla mukana DJ-ohjelmistossa säännöllisen musiikki-iltamme kautta", kertoo We Jazzin taiteellinen johtaja Matti Nives. "Elävä kaupunki tarvitsee uusia ideoita ja odotamme innolla mihin yhteistyömme johtaa."

Modernia eleganssia ja boheemia tunnelmaa

Third Placessa on noin 55 asiakaspaikkaa, ja sen sisustus yhdistää modernin eleganssin boheemiin rentouteen. Laadukkaat materiaalit, suuret ikkunat ja avara tila luovat tyylikkään mutta rennon ilmapiirin. Pöytiintarjoilun sijaan asiakkaat tekevät tilauksensa baaritiskillä, mikä tuo palveluun mutkattoman ja vuorovaikutteisen vivahteen. Ravintolaan ei voi tehdä pöytävarauksia, joten kaikki asiakkaat ovat tervetulleita saapumisjärjestyksessä.

Third Placen takana – Justine Caoibes

Third Placen perustaja Justine Caoibes on kokenut ravintoloitsija, jolla on vahva osaaminen alalta. Hänen aiempiin menestyksiinsä kuuluvat suositut ravintolat Pobre ja Pobrecito.

“Third Place on unelmani siitä, mitä ravintola voi olla – paljon enemmän kuin ruokaa ja juomaa,” kertoo Caoibes. “Haluan luoda tilan, jossa ihmiset voivat pysähtyä nauttimaan hetkestä – hyvässä seurassa, musiikin ja laadukkaan ruuan äärellä.”

Tämä on paikka, jossa vinyylit soivat taustalla, ja ihmiset voivat nauttia kiireettömästä illasta hyvässä seurassa. Third Place on täydellinen paikka niin arki-iltojen rentoutumiseen kuin erityisiin juhlahetkiin, joissa tunnelma, musiikki ja makuelämykset luovat unohtumattomia hetkiä.

Aukioloajat:

Keskiviikko–torstai: 16–23 (keittiö sulkeutuu klo 21)

Perjantai: 16–00 (keittiö sulkeutuu klo 22)

Lauantai: 12–00 (keittiö sulkeutuu klo 22)

Sunnuntaibrunssit alkavat maaliskuussa!

Seuraa meitä:

Instagram: @thirdplace.hki

Facebook: @thirdplace.hki