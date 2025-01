Arvid Lydecken -palkinto Huolisyöpölle

Palkintoraati perustelee valintaa seuraavasti:

"Esikoululainen Nemo on kutsuttu kaverisynttäreille. Mitä antaa lahjaksi, kun kaikki rahat menevät lahjapaperiin eikä äidistä ole apua. Nemo keksii tehdä tyhjästä rahapussista huolisyöpön, sellaisen minne voi kätkeä paperille kirjoitetut huolet. Äidilläkin on sellainen, joskin isomman kokoinen. Huolisyöppö on lämminhenkinen kertomus lapsen kekseliäisyydestä hankalassa tilanteessa. Aikuisen ja lapsen huolet ovat eri tasoilla, mutta Nemolla on ratkaisuja molempiin. Kirjassa työstetään vaikeita asioita, mutta mukana on iloa pienistä asioista sekä toiveikkuutta."

Petra Heikkilä (s. 1976) on taiteen moniottelija, joka rakastaa kirjoittamista, maalaamista ja kuvataidekasvatusta. Heikkilän 2000-luvun alussa kirjoittamat ja kuvittamat lastenkirjat toivat aikoinaan Finlandia Junior -ehdokkuuden, Adventure-kuvituspalkinnon, Pohjoismaisen kuvakirjakilpailun kansallisen finalistisijan ja yhden japaninkielisen käännöksen. Nykymaailman haasteet ovat saaneet Heikkilän tarttumaan taas kynään, tällä kertaa realistisempaan sävyyn ja keskittyen vain tekstiin.

Mirkka Eskonen (s. 1982) on Helsingissä asuva ja lapsuutensa Kerimäellä viettänyt kuvittaja. Hän on valmistunut Taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta. Kuvittajana häntä inspiroi arkielämän havainnointi piirtämällä. Myös erilaiset kollaasitekniikat ja puupiirros kuuluvat hänen lempitekniikoihinsa. Eskosen kuvittamia kirjoja on valittu Vuoden kauneimpien kirjojen kokoelmaan sekä Rudolf Koivu-palkinnon finalistiksi. Hänen kuvituksiaan on ollut esillä myös Bolognan lastenkirjamessujen näyttelyssä.