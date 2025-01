Sekasin-chat hakee tekoälystä ratkaisuja nuorten mielenterveyskriisiin

Mielenterveyden ammattilaisten kouluttama chatbot tarjoaa tukea nuorelle silloin, kun Sekasin-chatin ihmisapu ei ole pitkän jonon takia saatavilla. Bottia on koulutettu samoilla ammattilaisten koostamilla sisällöillä kuin chatin päivystäjiäkin.

Nuoret voivat käydä läpi ajatuksiaan botin kanssa omaa vuoroa odotellessaan tai kysyä siltä neuvoa silloin, kun Sekasin-chat on kiinni.

”Myös silloin, kun kynnys keskustella ihmisen kanssa tuntuu liian korkealta, keskustelua voi harjoitella ensin botin kanssa. Tavoitteena ei ole korvata ihmiskeskustelua, vaan laajentaa tuen muotoja”, MIELI ry:n lasten ja nuorten mielenterveystyön johtaja Satu Raappana sanoo.

Chatbottia kehitetty vastuullisesti

Chatbot tarjoaa keinoja myös pahan olon lievittämiseen sekä tietoa mielen hyvinvoinnista helposti ymmärrettävässä muodossa. Chatbottia kehitetään voittoa tavoittelemattomassa Projekti 5/5:ssä, jota rahoittaa Ilkka Paanasen säätiö.

”On tärkeää, että kehittämisen eturintamassa on ammattilaisia, jotka tekevät sen vastuullisesti ja perustuen tietoon. Nuoret omaksuvat uudet teknologiat käyttöön joka tapauksessa”, Projekti 5/5:n johtaja Saara Huhanantti sanoo.

Nuorille tarjotaan tietoa, johon he voivat luottaa sekä keskustelukumppaniksi bottia, joka ei yritä imitoida ihmistä. Asiakkaan tietojen ja keskustelun käsittely on kuvattu yksityiskohtaisesti ja läpinäkyvästi eikä käyttäjästä kerätä mitään taustatietoa.

Yhteistyöprojektissa on yhdistynyt teknologiaosaaminen ja ymmärrys nuorten mielenterveydestä. Se on helpottanut tekoälyyn liittyvien riskien tunnistamista: Chatbottia on kehitetty niin, että siinä on otettu alusta asti huomioon tietoturva ja eettiset kysymykset.

“Kun yhdistetään startup-maailman teknologiaosaaminen, resurssit ja nopean innovaation sekä ketterän ja kokeilevan kehityksen toimintatapa nuorten mielenterveystyön syväosaajiin, pystytään kehittämään ratkaisuja, jotka ovat poikkeuksellisia molemmilla kentillä” kuvaa Supercellin perustaja Ilkka Paananen.

Nuorten auttamiseen tarvitaan uusia tukimuotoja

Sekasin-chatissa käytiin vuoden 2024 aikana jälleen ennätysmäärä keskusteluja nuorten kanssa. Pahasta olosta, ahdistuksesta ja itsetuhoisuudesta sekä muista aiheista puhuttiin yli 39 000 kertaa. Vaikka vapaaehtoisten verkosto on laajentunut merkittävästi viime vuosina, nuorten avuntarve on niin valtava, että edelleen vain joka neljänteen yhteydenottoon on pystytty vastaamaan.

”Nuorten mielenterveyskriisi näkyy monilla eri tasoilla. Löytääksemme siihen ratkaisuja, tarvitsemme resursseja ja investointeja nuorten mielenterveyteen mutta myös uusia avauksia ja innovaatioita”, Raappana sanoo.